Viete poraziť jesennú depresiu? Temné a krátke dni ničia náladu každému piatemu Slovákovi, toto pomôže!

Tohtoročná jeseň sa nám hneď na začiatku prejavila v plnej sile. Slnečné lúče zmizli, obloha je stále zatiahnutá a zo sivých mrakov viac prší, ako neprší.

Prudký pokles teploty priniesol mnohým aj zdravotné problémy, typické pre jeseň. Niet teda divu, že každoročná jesenná depresia má výborné podmienky na to, aby sa prejavila. Viete, ako ju zvládnuť?

To, že jesenná depresia v skutočnosti nie je depresia, je už pomerne známe. Skutočná depresia je diagnostikovaná choroba a lieči sa medikamentózne. Tá jesenná je skôr len prechodný sezónny stav psychickej nepohody. Obvykle ako príde, tak aj odíde, avšak je dobré sa jej venovať. Neliečená by mohla prerásť do trvalej choroby. „Príčinou jesennej depresie je, že v tomto období sa u nás mení vnútorný rytmus, čo sa prejavuje aj zvýšeným počtom chorôb,“ vysvetľuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi.

Nervozita a nedostatok svetla vedú k nespavosti a k striedaniu nálad. „Je dôležité rozpoznať, či ide o depresiu, alebo smútok, ktorý občas príde na každého z nás,“ vysvetľuje Wiktoria Fiurášek, psychologička online poradne MOJRA.sk.

„Ak cítite silný smútok, nemáte chuť sa zapájať do aktivít, ktoré vám predtým prinášali radosť, nemáte energiu, máte problém so sústredením, spánkom a s chuťou do jedla, môže ísť o sezónnu (jesennú) depresiu,“ dopĺňa odborníčka. Niekoľko jednoduchých trikov vám však môže pomôcť prekonať toto obdobie ľahšie.

Hýbte sa

- Pravidelne sa venujte nejakej fyzickej aktivite, ktorá vás správne nabudí. Práve pri nej sa tvoria hormóny šťastia, ktoré ovplyvnia i vaše zmýšľanie. Keď nie ste veľmi športový typ, skúste aspoň prechádzky, a ak máte v okolí les, určite ho využite, dokáže dodať energiu. Choďte von aj v daždivom počasí, môže to byť príjemné.