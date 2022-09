Zamestnanci vyhrali nad riaditeľom, ten sa však nevzdáva: Je prevádzka popradského letiska zachránená?

Takmer nekonečný príbeh sa skončil. Na druhom mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Letisko Poprad-Tatry odvolali z funkcie výkonného riaditeľa Petra Dujavu (45). Tento krok žiadali viac ako dve tretiny zamestnancov, ktorí podali výpovede. Ich stiahnutie podmieňovali práve odvolaním šéfa letiska.

Ešte v polovici júna sa zamestnanci letiska rozhodli riešiť nepríjemnú situáciu radikálnym spôsobom. Zo šesťdesiatky zamestnancov až 48 podalo výpoveď s tým, že buď odíde riaditeľ, alebo oni. Situáciou sa začalo zaoberať aj ministerstvo dopravy a výstavby ako najväčší akcionár letiska.

Zareagoval aj riaditeľ, ktorý najprv podal rezignáciu, no potom ju stiahol. Nepodarilo sa ho odvolať ani na prvom mimoriadnom valnom zhromaždení 12. septembra. K jeho odvolaniu došlo až v pondelok na ďalšom mimoriadnom valnom zhromaždení.

„Áno, výsledkom tohto mimoriadneho valného zhromaždenia je odvolanie Petra Dujavu z postu predsedu predstavenstva tejto spoločnosti a z funkcie výkonného riaditeľa, takisto odvolanie druhej členky predstavenstva Moniky Michalik Kľačmanovej. Boli vymenovaní do predstavenstva noví ľudia, myslíme si, že manažérsky zdatní. Budú tu na obdobie maximálne pol roka. Dovtedy bude vypísané riadne výberové konanie. Vedenia letiska sa ujíma Martin Rakovský, ďalší člen predstavenstva bude Michal Staňa a Viliam Halás,“ informoval po valnom zhromaždení Martin Petro z komunikačného odboru ministerstva dopravy.

Namosúrený Dujava

Predseda letiskových odborov Michal Pavela si konečne vydýchol, no k spokojnosti je podľa neho ešte dlhá cesta. „Sme všetci radi, že bol pán Dujava odvolaný a zamestnanci tak môžu svoje výpovede stiahnuť. Bolo to ozaj v poslednej minúte, keďže od prvého októbra by výpovede nadobudli platnosť. Veríme, že teraz bude šanca dohodnúť s novým vedením letiska také pracovné a mzdové podmienky, aké si zaslúžia mať na medzinárodnom letisku,“ zhodnotil Pavela.