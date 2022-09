Kuciakov spolupracovník promoval knihu zarážajúcim spôsobom: Novinár odmieta akékoľvek pochybenie!

Kolosálny novinársky prešľap alebo bežná spolupráca a následný cielený útok mafie cez médiá?

Propagačný klip, ktorým novinár Marek Vagovič (48) propagoval svoju novú knihu, vyvoláva veľké emócie. Podľa niektorých komentárov je jeho spolupráca s políciou pri prezentovaní knihy veľkým prešľapom, samotný novinár však tvrdí, že všetko je v poriadku a kritika zo strany niektorých médií je len odplatou za to, ako a o čom píše.

Vagovič, blízky spolupracovník zastreleného novinára Jána Kuciaka, v propagačnom klipe k svojej knihe vystupuje v úlohe policajného vyšetrovateľa. Snaží sa riešiť kauzu, ktorú znázorňujú aj akčné výjavy z kriminálneho prostredia. V klipe vystupujú aj známi herci vrátane Miroslava Nogu, ale aj kukláči či policajná dodávka. Práve to je základ celého problému - Vagovič totiž promuje svoju knihu pomocou policajnej dodávky a možno aj skutočných kukláčov.

Vagovič: Štandardná spolupráca

Ako to vysvetľuje samotný Vagovič? „O spoluprácu s políciou som požiadal štandardnou cestou. Mojej žiadosti bolo vyhovené, podobne ako v iných prípadoch, keď boli jej ľudia alebo technika využité pri nakrúcaní filmov či seriálov,“ napísal nám novinár. „Spôsob medializácie tejto hry vnímam ako cielený útok mafie, ktorej praktiky opisujem aj v mojej novej knihe. Je mi ľúto, že do tejto špinavej hry sa zapojili aj niektoré médiá,“ dodáva Vagovič, ktorému aktuálne robí starosti aj to, že ochorel na covid.