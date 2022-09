Pavol oslepol po autonehode: I bez zraku si plní sny! Obdivuhodné, čo dokáže aj s hendikepom

Splnil si sen! Pavol Kéri (46) z Liptovského Mikuláša zostal po autonehode spred 16 rokov slepý, no s hendikepom sa naučil viesť plnohodnotný život.

Trvalo to síce pár rokov, no opäť sa z neho stal samostatný chlap, ktorý si poľahky navarí. Dlho však nemohol chodiť po horách, čo ako malý chlapec miloval. Začal trénovať a keď preplával Liptovskú Maru, stanovil si nový cieľ - pokoriť najvyšší vrch v Západných Tatrách. Na Bystrú (2 248 m n. m.) vyšliapal s pomocou policajta Stana (50), no každý krok na klzkých kameňoch bol riskantný.

Pavol pred nehodou miloval pohyb. No tvrdý náraz cestou do práce ho pripravil o zrak. Napriek tomu sa osamostatnil a časom začal navštevovať mestskú plaváreň. Vďaka tréningu dokonca prekonal Liptovskú Maru a už absolvoval aj niekoľko maratónov.

Vďaka láske k športu a solídnej kondičke sa napokon zoznámil s policajtom Stanom Mikšovským, ktorý pomáhal v mikulášskej nadácii, kam Paľo chodieval. „Raz sa zdôveril, že ako chlapec, keď ešte videl, bol na túre na Kriváni a veľmi rád by sa tam ešte raz vrátil. Netrvalo dlho a tento vysokohorský výlet sme pripravili,“ prezradil detaily z príprav ich prvej spoločnej vysokohorskej cesty.