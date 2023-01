Ako vzniká cena elektriny a prečo je taká drahá? V tomto je háčik, vysvetlil ekonóm

V nejednej domácnosti majú pri pomyslení na účty hlavu v smútku. Ak ste doteraz nehľadali spôsoby ako za elektrickú energiu ušetriť, je zrejme najvyšší čas.

S ekonómom Martinom Lindákom sme sa rozprávali o tom, ako sa tvorí cena elektriny, čo presne malo zásadný vplyv na jej aktuálnu neutešenú výšku a či v budúcnosti ceny opäť klesnú.

Hoci je elektrina produktom, ktorý využívame každý deň, len málokto tuší, ako sa tvorí cena elektrickej energie. Tá je pritom zásadná, lebo je potrebná vo všetkých odvetviach. Jednoducho povedané, ak stúpne cena elektriny, musí sa to odraziť v cenách produktov i služieb, a, samozrejme, aj vo výdavkoch domácností.

Elektrina na predaj

Než sa dostaneme k otázke, prečo je elektrina drahá, je potrebné objasniť, ako vlastne vzniká jej cena. „Cenu elektriny tak ako cenu iných komodít určuje trh, čiže dopyt a ponuka,“ vysvetľuje ekonóm Martin Lindák. „Väčšina elektriny sa obchoduje priamo. Znamená to, že sa výrobca a odberateľ elektriny dohodnú na cene a objeme elektriny k odberu, napríklad na budúci rok. Takýto kontrakt je známy ako OTC (over the counter, čiže mimotrhový), a keďže ide o budúci odber, označuje sa ako forward.“

Zhruba tretina vyrobenej elektriny sa obchoduje na burzách. „Tam sa obchoduje viacero typov kontraktov. Napríklad futures, pri ktorých sa dohodne cena a objem v súčasnosti, avšak s dodávkou napr. o rok či dva.“ Ďalším typom obchodov s elektrinou sú krátkodobé kontrakty. Nimi sa vyrovnávajú odchýlky v sieti, keďže spotreba elektriny sa nedá predpovedať presne.