Jeseň patrí pavúkom: Vedeli ste, že...? Ak sa týchto tvorov bojíte, o ich schopnostiach radšej nečítajte

Zdá sa vám, že v tieto dni máme v domácnostiach väčšie množstvo pavúkov? Omnoho viac krásne orosených či dokonca zmrznutých pavučín objavujeme aj na záhradách.

Je to tým, že jeseň je pre pavúky obdobím plným aktivity a lásky. Je ich však v tomto ročnom období skutočne viac?

Pavúky a jeseň jednoducho patria k sebe. Je to čas, keď sa vzduchom nesú lepkavé pavučiny a keď vo svojom okolí stretávame tieto zvláštne tvory najčastejšie. Tušili ste však, prečo ich zrazu máme tak veľa aj doma? Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že je to preto, že sa pavúky po lete s klesajúcimi teplotami sťahujú do našich teplých príbytkov. Znie to síce lákavo, nie je to však pravda.

Je za tým láska

V skutočnosti naše domáce pavúky na jeseň opúšťajú svoje úkryty a hľadajú partnera na rozmnožovanie. Vychádzajú zo svojich tajných miest a podstupujú riskantné putovanie po našich bytoch a domoch, aby si zabezpečili potomstvo. Čím väčšieho pavúka doma nájdete, tým viac potravy priamo vo vašej domácnosti ulovil. Hoci je pre človeka pavúk nevítaný či dokonca obávaný podnájomník, je veľmi užitočný. Požiera totiž množstvo hmyzu, s ktorým by ste sa u seba doma nechceli stretnúť. Ak teda pri upratovaní nájdete pavúky či ich pavučiny, vedzte, že máte po ruke pomocníkov, ktorí za vás doma robia usilovne poriadky, a preto si zaslúžia, aby ste ich nezabíjali.

Tušili ste, že..?