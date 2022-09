Hirman o desivom scenári: Budú náklady na vyriešenie krízy väčšie ako počas covidu? Takýto je náš plán

Znárodnenie elektriny vyrobenej na Slovensku je krajné riešenie energetickej krízy. Momentálne SR pracuje na spoločnom európskom riešení, aby bola dosiahnutá dohoda výhodná aj pre nás. V nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Doterajšie návrhy Európskej komisie (EK) na dodatočné zdanenie nadpríjmov z drahej elektriny nie sú pre Slovensko výhodné. "Brusel navrhuje, že sa vyššia cena má zdaniť. Problém je, že sa bude zdaňovať mimo územia Slovenska a tie zdroje by zostali tam, kde by sa to zdanilo," upozornil Hirman. Týkalo by sa to pritom aj elektriny vyrobenej v SR, ale obchodovanej na zahraničných trhoch.

"Našou základnou požiadavkou, ktorú vysvetľujeme našim európskym partnerom a bijeme sa za našu krajinu je, aby sme tie peniaze dostali späť na územie Slovenska," zdôraznil minister. Z takto získaných peňazí by potom vláda mohla podľa neho kompenzovať nárast cien energií pre domácnosti, veľké podniky aj verejný sektor.