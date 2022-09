Poslancov čaká v parlamente náročný týždeň: Na programe je aj mimoriadna schôdza k odvolávaniu Matoviča

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú pokračovať v rokovaní na 72. schôdzi v utorok (27. 9.). V úvode dňa majú prerokovať prístupové protokoly Švédska a Fínska do NATO.

Rozhodnúť by mali aj o niekoľkých prerokovaných bodoch SaS, pri ktorých preložili hlasovanie. Napríklad o úprave paragrafu 363 Trestného poriadku. Popoludní by sa mali venovať vládnej novele zákona o energetike a zvýšeniu platov zdravotníkov. Rokujú o nich v skrátenom legislatívnom konaní, oba sú v druhom čítaní.

Vo štvrtok (29. 9.) by sa mali poslanci venovať napríklad dvom bodom z dielne rezortu spravodlivosti, a to novele civilného mimosporového poriadku a novele zákona o výkone väzby. Po nich by mala nasledovať správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2021.

Počas schôdze by malo plénum rozhodnúť aj o novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne Jozefa Šimka (Sme rodina), ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Cieľom novely je, aby štát odpustil samosprávam pohľadávky, ktoré vznikli z právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.

Súčasťou programu je aj novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú už viackrát presúvali. Návrh, ktorým by sa okrem iného zaviedli záväzné limity verejných výdavkov, schválila vláda ešte v septembri 2020.