Ceny energií zamávajú aj s cenami skipasov: Za lyžovačku si priplatíme! Kde zdražia zjazdovky najviac?

Zlá správa pre lyžiarov! Milovníci zimných športov budú mať nasledujúcu sezónu hlbšie do peňaženky. Strediská totiž avizujú, že pre nárast cien energií, budú musieť pýtať viac za skipasy a týkať sa to bude všetkých slovenských zjazdoviek.

Menší prevádzkovatelia dokonca hovoria o tom, že sezónu možno neotvoria. O koľko viac zaplatíme za obľúbené zimné radovánky?!



Navýšenie bude len mierne

MARIÁN GALAJDA, hovorca TMR

Pripravujeme sa na zimu, v Jasnej finalizujeme výstavbu novej lanovky, finišuje ďalšia vlna predpredaja sezónnych skipasov. Lyžovačku v našich strediskách chceme spustiť rovnako ako po iné roky. V prípade, že to umožnia poveternostné podmienky - nasneží, bude mrznúť - začiatkom decembra by sme mali lyžovať vo Vysokých Tatrách aj v Jasnej. Ceny pre najbližšiu zimnú sezónu sa práve nastavujú. K miernemu navýšeniu dôjde, ale ani zďaleka nie na úrovni zvýšenia cien vstupov. Tým, že skipasy predávame ako letenky a používame fl exibilné ceny, bude vždy na hosťovi, aby sa rozhodol, či si kúpi v predpredaji lacnejší skipas na menej vyťažený deň alebo bude chcieť lyžovať v lukratívnejšom termíne, napr. na sviatky, za vyššiu cenu. V predpredaji je zároveň ešte stále šikovná sezónka, ktorá je

pre vášnivých lyžiarov najvýhodnejšou voľbou. Klienti, ktorí sa ubytujú v našich hoteloch, dostanú skipasy a vstupy do vodných parkov na každý deň pobytu.