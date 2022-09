Najhorúcejší kandidát na ministra školstva Slavomír Partila: Prečo ma chcú na tento post!

Nepopísaný list a veľká neznáma. Tak hodnotia oslovení odborníci na školstvo Slavomíra Partilu (48), ktorý je zatiaľ najhorúcejším kandidátom na ministra školstva.

Z takmer desiatky ľudí od fachu, ktorých sme oslovili, ho osobne pozná detský ombudsman Jozef Mikloško. Podľa neho bude Partila dobrým ministrom, väčšina ďalších odborníkov je zatiaľ zdržanlivá. Nový Čas navštívil aj školu v Trebišove, ktorú Partila vedie, a pýtal sa na skúsenosti s ním jeho zamestnancov a študentov.

Nominácia dlhoročného riaditeľa Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove a viceprezidenta Združenia katolíckych škôl sa objavila ako blesk z čistého neba. Podľa signálov z vládnej koalície je to práve on, kto by sa mal už budúci týždeň stať novým ministrom školstva. „Je veľkou neznámou. Verejnosť nepozná jeho názory na reformy vo vzdelávaní, k problémom školstva sa doteraz verejne nevyjadroval,“ komentuje tento výber odborník na školstvo Juraj Hipš.

„Od nového ministra očakávam, že veľmi rýchlo predstaví svoju víziu aj odborníkov, s ktorými chce spolupracovať,“ dodáva. Partila je pomerne neznámy aj pre predsedu školských odborárov Pavla Ondeka. „Keď nastúpi do funkcie, určite sa budeme uchádzať o prijatie. Chceme poznať jeho víziu a chceme otvoriť viaceré dôležité otázky,“ povedal nám Ondek. Ten sa viac stretával s Jánom Horeckým, bývalým prezidentom Združenia katolíckych škôl, ktorý sa mal stať štátnym tajomníkom.