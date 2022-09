Pre zákazky na utečencov lieta v problémoch: Kontrola u Mikulca zistila pochybenia! Minister sa bráni

Porušil zákon alebo nemal inú možnosť? Minister vnútra Roman Mikulec (50) musí už od vypuknutia vojny na Ukrajine vysvetľovať postupy pri pomoci utečencom.

Zákazky totiž kontroloval Úrad pre verejné obstarávanie a ten zistil pochybenia vo dvoch prípadoch. Najskôr to bola zmluva za 2,5 milióna eur na organizáciu krízovej situácie a teraz aj 1,7-miliónová zmluva na stravu. Mikulec sa bráni, že keby nekonali rýchlo, tak by nastal chaos a nevedeli by sa o množstvo ľudí postarať.

Po invázii Ruska na Ukrajinu začali od nášho suseda utekať zúfalí ľudia - najmä matky s deťmi a mladiství. Tí hľadali útočisko aj na Slovensku a ministerstvo vnútra napriek ubezpečeniam, že to majú pod kontrolou, nevedelo svojpomocne zabezpečiť prvotnú starostlivosť o ľudí v núdzi. Mikulec tak najal za 2,5 milióna eur spoločnosť Dustream production, ktorá manažovala celú krízu. Tvrdil, že mu ju odporučili mimovládky, ktoré to však verejne odmietli.

Vysvitlo, že ju dohodil podnikateľ Július Slovák, ktorý pracuje pre OĽaNO. Slovák sa napokon stal aj subdodávateľom Dustreamu. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) celú vec kontroloval a záver znel, že porušili zákon. Ministerstvo sa proti tomuto rozhodnutiu odvolalo a riešiť ho ešte bude Rada ÚVO. Druhá zákazka sa týkala stravy pre utečencov, ktorú získala firma Globalgastro plus za 1,7 milióna eur. ÚVO aj v tomto prípade teraz skonštatovalo, že došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.