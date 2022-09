Čaputová sa v New Yorku stretla s prezidentom Spojených štátov: Takto zapózovala s Bidenom

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa počas svojej návštevy v New Yorku stretla s prezidentom Spojených štátov Joe Bidenom.

"Každoročne počas všeobecnej rozpravy zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Spojené štáty americké hosťujú recepciu pre všetky hlavy štátov a vlád, ktoré do New Yorku prichádzajú. Tento rok na ňu po prvýkrát od začiatku pandémie pozýval prezident Biden. Mali sme tak príležitosť pokračovať v rozhovoroch s partnermi," uviedla hlava štátu na sociálnej sieti Facebook a pridala aj záber, na ktorom pózuje so samotným Bidenom.





Čaputová pricestovala v pondelok (19.9.) do New Yorku z Londýna, kde sa spolu so svojim partnerom Jurajom Rizmanom zúčastnila na poslednej rozlúčke s britskou kráľovnou Alžbetou II. († 96). V utorok (20. 9.) vystúpila s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy na 77. Valnom zhromaždení OSN.