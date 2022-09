Učiteľku Eriku oskalpovala a dohrýzla medvedica: Bolestivá spoveď po roku od útoku

Po roku od útoku šelmy sa konečne mohla vrátiť do školy a k študentom. Učiteľka Erika (59) z Hradišťa (okr. Poltár) nikdy nezabudne na minúty plné strachu a hrôzy, ktoré prežila pri prechádzke s manželom Jánom v ovocnom sade.

Napadla ju tam totiž medvedica s dvoma mláďatami. Oskalpovala ju a dohrýzla do ramena. Rany sa síce žene pomaly zahojili, no má nočné mory a do prírody sa ani neodváži.

Deň pred návratom do školských lavíc k prvákom, ktorým mala byť Erika triednou učiteľkou na Strednej odbornej škole pedagogickej v Lučenci, sa ešte rozhodla užiť si krásny slnečný deň. S mužom sa vybrali do sadu nad Hradišťom s tým, že si pooberajú zopár černíc.

Kým ona sa kochala prírodou opretá o strom, manžel Ján sa vybral iným smerom. „Zatiaľ, čo som bola osamote, prišla ku mne líška. O pár minút som sa otočila a hľadela do očí medvedici s dvoma mladými. Nestihla som ani vysloviť vetu a už bola troma skokmi pri mne,“ opísala minúty hrôzy Erika.

Obrovská šelma na ňu okamžite zaútočila, no ona sa ešte stihla na chvíľu ukryť za strom. „V duchu som si hovorila, že hlavne musím prežiť. Oskalpovala ma, pohrýzla do hlavy a zranila mi lopatku a kľúčnu kosť. Kričala som manželovi, aby kričal aj on, nech medvedicu vyplaší, a skutočne sa to aj podarilo,“ dopĺňa skúsená pedagogička.