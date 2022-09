Hrozivá nehoda na D1: Kamionista opravoval na diaľnici defekt, zmietol ho jeho kolega!

Nehoda, z ktorej mrazí. Polícia vyšetruje stredajšiu kolíziu, ktorá sa stala na diaľnici D1 v úseku od Hlohovca na Trnavu.

Vodič (38) kamióna dostal na ceste defekt a rozhodol sa ho priamo na diaľnici opraviť. Takmer však na to doplatil životom. Prichádzajúci ďalší kamión s Poliakom za volantom narazil do odstaveného nákladiaka. Obaja muži prežili, no s ťažkými zraneniami skončili v nemocnici.

„Podľa prvotných informácií z miesta nehody dostal vodič kamióna pri preprave defekt. Do odstaveného nákladného auta narazil v pravom jazdnom pruhu ďalší kamión. Pri nehode sa ťažko zranili obaja vodiči. Na mieste udalosti pristála posádka leteckých záchranárov. Presné príčiny a okolnosti polícia na mieste udalosti vyšetruje,“ informovala polícia.

Vodiča, do ktorého narazil druhý nákladiak, previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice. „Šofér utrpel zranenia hrudníka a hlavy. V stabilizovanom stave bol letecky prevezený do nitrianskej nemocnice,“ uviedla hovorkyňa leteckých záchranárov Z. Hopjaková. Ťažké zranenia utrpel aj poľský vodič. Previezli ho do trnavskej nemocnice, kde leží na traumatológii v stabilizovanom stave.