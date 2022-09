Prírodné divadlo nad Zvolenom! Pustý hrad takmer zhltla ranná inverzia: Ako tento úkaz vzniká?

Romantika, ktorú vymyslela príroda sama. Jeseň patrí zrejme k najkrajším ročným obdobiam na Slovensku.

Zvýšiť opatrnosť, hlavne v jej záverečnej fáze, by však mali najmä ráno vodiči. Cestnú premávku totiž môžu komplikovať hmly, zlá viditeľnosť, prízemný mráz a dážď. Na druhej strane, príroda hýri nádhernými farbami a prináša aj nádherné predstavenia. Jedným z nich je predovšetkým inverzia, ktorú si môžu ľudia vychutnať aj počas týchto dní aj na Pustom hrade.

Nad Zvolenom bolo vo štvrtok v ranných hodinách krásne slnečné počasie a väčšia časť pod mestom bola ponorená do hmly. Biela para takmer zhltla aj Pustý hrad. Ako tento úkaz vzniká?

„Inverzia je vlastne opačný chod teploty s výškou. Zvyčajne je to tak, že pri normálnom rozvrstvení atmosféry nám teplota vzduchu s výškou klesá, to je normálny chod. Keď je inverzia, nastáva to opačné. Teplota nám s výškou stúpa,“ vysvetľuje meteorologička a klimatologička Miriam Jarošová. To znamená, že najteplejšie máme vo vyšších vrstvách atmosféry a, naopak, nížiny a nižšie polohy zostávajú chladnejšie. Podľa Jarošovej sa však inverzia môže vyskytnúť počas celého roka, pričom rozhodujúce sú poveternostné podmienky.

