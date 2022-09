Mladú herečku Zuzku († 22) zrazilo na priechode pre chodcov auto: Čo sa dialo hodiny pred smrťou?

Tešili sa z jej úspechov a pomaly chystali svadbu. Namiesto toho jej však teraz museli dať posledné zbohom. Slovami neopísateľný žiaľ prežíva v týchto dňoch rodina talentovanej Zuzany († 22) zo Spišskej Novej Vsi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Študentka herectva navždy odišla z tohto sveta v nedeľu po tom, čo do nej podľa polície na priechode pre chodcov narazilo auto.V prípade doposiaľ nepadlo obvinenie a na priechod, kde vyhasol jej život, sa musia dívať každý jeden deň...

Študentka herectva z Akadémie umení v Banskej Bystrici bola mimoriadne talentovaná. Chystala sa do Prahy na medzinárodnú súťaž v melodráme a len pár dní pred smrťou stihla pokrstiť CD Generácia nula, ktoré obohatila svojím recitačným umením.

Sestra nebohej dievčiny Klára stále nedokáže uveriť tomu, že jej milovaná Zuzka už domov viac nepríde. A hoci sa so sestrou videli naposledy v júni, boli v dennom kontakte. Aj preto presne vie, čo sa dialo posledné hodiny pred tragédiou, ktorá navždy zmenila život celej rodiny. „Mamka s ňou bola na krste CD a v sobotu sa až do noci rozprávali doma s ockom. Ona bola takým naším lepidlom. Bola naším anjelom. Všetci, ktorí s ňou strávili posledných pár dní, hovorili, že bola veľmi šťastná, spokojná a vyrovnaná. Jej život sa uberal tým najlepším smerom a realitou sa postupne stávalo všetko, čo si priala a stálo ju to veľa úsilia,“ spomína Klára.

Vytúženú svadbu nestihla

Zuzka milovala život, umenie a za svoj talent zbierala ocenenia na viacerých súťažiach. Okrem východného Slovenska mala domov aj v inej zemi. V Chorvátsku žila so svojou láskou Zvonimírom. „Milovala more a mali s priateľom svoju vlastnú loďku. Po piatich rokoch spoločného života mu povedala svoje áno,“ hovorí so stiahnutým hrdlom sestra.