Zdeno, takto si ťa budeme pamätať! Spoluhráči a tréner vytiahli staré zážitky s hokejovým obrom

Posledné zbohom! Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára ukončil vo veku 45 rokov hráčsku kariéru. Uzavrel ju ako hráč tímu Boston Bruins, s ktorým v utorok podpísal jednodňový kontrakt.

Ako sám priznal, na prvom mieste je momentálne pre neho jeho rodina. Bývalí spoluhráči Andrej Meszároš a Marián Gáborík, ale aj bývalý tréner z reprezentácie Vladimír Vůjtek pre Nový Čas porozprávali, ako si na hokejového obra spomínajú oni, pričom pridali aj zopár vtipných príhod z minulosti.

Chára odohral v NHL celkovo 24 sezón, počas ktorých zanechal za sebou mimoriadnu stopu. Vo februári 2022 sa stal obrancom s historicky najväčším počtom odohraných duelov v NHL. V roku 2011 sa stal iba druhým Európanom a prvým Slovákom, ktorý v pozícii kapitána doviedol tím k víťazstvu v Stanleyho pohári. V roku 2009 sa navyše tešil aj zo zisku Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu zámorskej profiligy.

„Keď som ako malý chlapec začínal s hokejom, nikdy by mi nenapadlo, že raz budem sedieť na tlačovej konferencii, kde oznámim koniec po 25-ročnej kariére v NHL. Je to surreálny pocit. V juniorských časoch bol pre mňa veľký problém presadiť sa kvôli mojej výške. Mal som však šťastie, že po mojom boku boli skvelí rodičia a sestra, ktorí mi neustále prízvukovali, aby som sa nevzdával a že tvrdá práca sa nakoniec vyplatí,“ uviedol Chára na oficiálnej tlačovke, ktorú zorganizovala organizácia Bruins.

Rodina na prvom mieste

„Chcel by som sa poďakovať celej mojej rodine. Manželke Tatiane, dcérke Elliz a synom Benovi a Zackovi. Ďakujem im za ich nekonečnú lásku a podporu. Špeciálne manželke Tatiane nemôžem dostatočne poďakovať za to, že vychovala naše tri krásne deti. Je to nonstop práca, ktorá nie je jednoduchá, keď je váš manžel konštantne na cestách, tréningoch či v posilňovni. Je to skvelá žena a jeden z dôvodov, prečo som mohol hokej hrať tak dlho,“ dodal legendárny hráč.