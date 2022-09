Mladým bádateľom sa podaril ohromný úspech: Objavili rekordnú skamenelinu, toto je ich príbeh

Významný nález. Nadšený amatérsky paleontológ Dominique Tkáč (25) s kamarátom a pomocníkom Dominikom Tatarkom (17) objavili najväčšiu skamenelinu ryby, akú sa kedy podarilo odkryť na východnom Slovensku.

Fosília živočícha Palaeogadus simionescui, ktorý žil v treťohorách, meria 39 centimetrov. Ryba kedysi plávala v mori, ktoré pokrývalo naše územie a rozliehalo sa cez Poľsko a Ukrajinu až k dnešnému Rumunsku. Skamenelina sa zachovala na bridlici neďaleko obce Bystré (okr. Vranov nad Topľou). Dominique sa zaoberá hľadaním fosílií už niekoľko rokov.

Začal so sebou brávať kamaráta a spolu dokážu stráviť v lokalitách, kde sa vyskytujú fosílie, dlhé hodiny. Rovnako to bolo aj vtedy, keď objavili veľkú skamenelinu. „Bolo to veľké prekvapenie. Celý deň sa nám nedarilo. A to až do chvíle, kým som nekopol do bridlicového kameňa. Na jeho spodnej strane sa objavil odtlačok pripomínajúci chvost ryby,“ povedal mladší z dvojice amatérskych paleontológov.

Postupne odkrývali ďalšie a ďalšie bridlicové kamene. „Na nich sme našli aj zvyšok ryby. Hlavu a telo, pričom v najhoršom stave bola hlava, lebo bridlica, na ktorej sme ju našli, sa drvila,“ ozrejmil starší z dvojice. Mladí bádatelia majú z nálezu obrovskú radosť.

„V našich končinách ešte nikto nič podobné nenašiel. Keď som nález zverejnil na paleontologických stránkach, ozvali sa nám z Čiech s ponukou na odkúpenie fosílnej ryby. Dávali nám za ňu niekoľko tisíc českých korún. To sme však s vďakou odmietli. Zostane u nás, teda tam, kde pred 35 miliónmi rokov v období treťohôr žila,“ uzavreli.

Je to unikát

Barbara Záhradníková, paleontologička Slovenského národného múzea

- Ide o veľmi pekný nález, ktorý je u nás veľmi ojedinelý. Na východe je táto fosília ryby najväčšia, aká sa kedy našla. Musím podotknúť, že Dominique robí záslužnú prácu, ktorá je cenná aj pre nás profesionálov, lebo nemôžeme byť všade.