Je zdravotníctvo pred kolapsom? Takto to vidí Lengvarský! Heger adresoval zdravotníkom výzvu

Návrh na zvýšenie platov sa týka všetkých ústavných zdravotníckych zariadení, vrátane kúpeľných zariadení, hospicov, ako aj ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Zvyšovanie platov je len jednou a prvou z možností, ako stabilizovať situáciu v zdravotníctve a zastaviť odliv zdravotníckych pracovníkov. Po stredajšom rokovaní, na ktorom vláda schválila návrh na zvýšenie platov zdravotníkov, to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Ako zhrnul Lengvarský, zdravotníctvo je v kríze, ale nie je pred kolapsom. Rezort robí podľa ministra kroky k tomu, aby sa situácia v materiálno-technickom zabezpečení, výstavbe a rekonštrukcii nemocníc zlepšovala. „Verím tomu, že s kolegami zdravotníkmi, ktorým týmto ďakujem za odvedenú prácu, spoločne túto krízu prekonáme," dodal minister.

Hegerova výzva lekárom

Premiér Eduard Heger vyzval lekárov, aby prehodnotili svoje odhodlanie podať výpovede. Slovensko postihli všetky možné krízy a nie je čas aj na krízu, ktorú by spôsobili lekári svojimi výpoveďami. Na tlačovom brífingu po stredajšom rokovaní vlády premiér povedal, aby si lekári porovnali, čo pre nich robí táto vláda s tým, čo pre nich urobili predchádzajúce vlády.



Po tom, čo vláda schválila návrh na zvýšenie platov 25 zdravotníckym profesiám, premiér zdôraznil, že okrem investícií do ľudí vláda vyčlenila financie na rekonštrukciu nemocníc a výstavbu nových nemocníc. „Chcem z tohto miesta vyzvať lekárov, aby prehodnotili svoje výpovede," povedal Heger a dodal, že by to lekári mali urobiť o to viac, keď je tu vláda, ktorá investuje do zdravotníctva v čase kríz a nedostatku.

Upozornil, že v rokoch 2016 až 2019 vládam natekali miliardové nadpríjmy do rozpočtu, napriek tomu vtedajšie vlády pre lekárov nič neurobili. Heger opakovane vyzval lekárov, aby zostali v službe ľuďom v zdravotníctve s tým, že to ocenia aj pacienti.