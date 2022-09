V rámci parkovacej politiky v Bratislave nastanú zmeny: Vallo prezradil, čo bude inak

Hlavné mesto pripravuje v súvislosti s Bratislavským parkovacím asistentom (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika, viaceré systémové zmeny. Na sociálnej sieti to avizuje primátor Bratislavy Matúš Vallo. V pláne magistrátu je, aby začali platiť v budúcom roku.

"Všetky navrhované zmeny prediskutujeme s obyvateľmi Bratislavy a v nasledujúcich mesiacoch ich uplatníme ako zmeny vo všeobecne záväznom nariadení, aby mohli platiť už pri spúšťaní ďalších PAAS zón od budúcej jari," deklaruje Vallo.

Mesto napríklad plánuje rozšíriť použitie bonusovej karty tak, aby platila v každej zaregulovanej zóne bez výnimky. Zjednodušiť by sa mali tiež časy regulácie v zónach PAAS, a to tak, aby sa zbytočne neobmedzovalo parkovanie tým, ktorí v zóne nebývajú, pokiaľ tam obyvateľ ľahko a vždy nájde voľné parkovacie miesto. Má ísť aj o ústretový krok voči vodičom, ktorí potrebujú dochádzať autom do práce či školy.

Zmenou by malo byť tiež to, že na jednu osobu bude môcť byť vydaných viac rezidentských kariet, na jeden byt však aj tak maximálne tri. Mesto taktiež uvažuje nad možnosťou získať rezidentskú kartu aj na auto, ktoré je evidované na najbližších príbuzných, teda rodičov, súrodencov či deti.

Magistrát chce tiež prehodnotiť cenu abonentskej karty, aby bola dostupnejšia, napríklad pre prevádzkovateľov obchodov v regulovanej zóne. Riešiť chce i parkovanie pre ošetrovateľov a sociálnu starostlivosť či parkovacie karty pre motorky. Sľubuje aj zahustenie siete parkovacích automatov.