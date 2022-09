Unikol tajný plán šetrenia: Ostanú naše deti opäť bez škôl?! Kompetentní sa búria, čo na to Gröhling?

Prezenčná výučba len od pondelka do štvrtka a predĺženie vianočných prázdnin. Po pandemickej uzávere škôl sa opäť skloňuje to, že slovenskí žiaci a študenti môžu zase skončiť bez pravidelnej päťdňovej dochádzky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Aj takéto návrhy sa objavili v analýze odborníkov z viacerých rezortov pod záštitou ministerstva životného prostredia, ktorí hľadali možnosti, ako by mohol štát ušetriť na energiách. Hoci nejde o finálne rozhodnutia, v radoch expertov vyvolali nesúhlas. Do akej miery je reálne, že sa deti budú učiť kratšie?

Piatková domáca výučba a dlhšie prázdniny sú jednými z niekoľkých desiatok návrhov expertov Inštitútu environmentálnej politiky. Odborníci podľa materiálu, ktorý zverejnil Denník N, okrem toho napríklad navrhujú aj stiahnuť teplotu v kanceláriách či povinnú prácu z domu pre štátnych úradníkov v piatky, prípadne aj v pondelky.

Práve opatrenia týkajúce sa školstva však vyvolávajú najväčšie kontroverzie, a to napriek tomu, že samotní tvorcovia k nim pripísali, že ide o zásahy, ku ktorým by sa malo pristúpiť len v krajnom prípade. Premiér Eduard Heger, ktorý je momentálne aj zastupujúcim ministrom školstva, sa k týmto návrhom do našej uzávierky nevyjadril, no už minulý mesiac signalizoval, že je proti prerušovaniu prezenčnej výučby.

Ministerstvo životného pro­stredia pod vedením Jána Budaja z OĽaNO tvrdí, že nemôžu potvrdiť znenie jednotlivých opatrení. „Expertný materiál, o ktorom budú na svojej stredajšej schôdzi vlády Slovenskej republiky rozhodovať členovia vlády SR, ešte nie je vo finálnej verzii. Je to súbor možných opatrení, z ktorých budú členovia vlády vyberať,“ napísali z rezortu. Podklady však čerpali z viacerých štátnych organizácií - Útvaru hodnoty za peniaze, Inštitútu finančnej politiky či ministerstiev hospodárstva aj školstva.