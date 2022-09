Šetrenie sa dotkne aj štátnych inštitúcií: Budú úrady fungovať tri dni?! Aké opatrenia sú v hre

Čakajú nás veľké zmeny vo fungovaní štátnych úradov? Pre nevyhnutné šetrenie energiami prejdú do obmedzeného režimu aj verejné budovy. Podľa plánu, ktorý bude prerokúvať vláda a vypracovali ho pod záštitou ministerstva životného prostredia, budú potrebné radikálne zmeny. Ako najpravdepodobnejšia možnosť sa spomína zatvorenie úradov na jeden alebo dva dni v týždni.

V dokumente, ktorý zverejnil Denník N sa uvádza, že medzi opatreniami, o ktorých by dnes mala rokovať vláda, je aj zníženie teploty vykurovania v miestnostiach kancelárií na 20 °C a na chodbách na 18 °C. Týkať sa to bude verejných budov, ako sú ministerstvá, úrady či rôzne inštitúcie.

Nemocnice a DSS budú mať určité výnimky, napríklad pri obmedzovaní teplej vody či znižovaní teplôt. Administratívne budovy by totiž podľa odporúčaní mali mať prerušené dodávky teplej úžitkovej vody alebo povinnú prácu z domu počas niektorých dní. Práve pri obmedzovaní teplej vody majú analytici aj negatívne pripomienky, keďže by mohlo dochádzať k nedostatočnej hygiene.

O skrátení fungovania úradov počas vykurovacej sezóny otvorene hovorí aj minister práce Milan Krajniak. Podľa neho by mohli úrady fungovať len do štvrtka a v piatky by zamestnanci pracovali z domu. „Toto je zatiaľ podľa našich prepočtov najväčšia potenciálna úspora,“ povedal. Počíta aj s tým, že sa stlmí kúrenie v chodbách a bude sa regulovať spotreba cez víkendy a v noci. Dodal však, že sa prispôsobí, ak vláda rozhodne o iných opatreniach. Experti zachádzajú ešte ďalej a navrhujú, že práca z domu v pondelky a piatky by priniesla ešte väčšiu úsporu.