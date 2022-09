V škole v Jablonove nad Turňou motivujú deti k pohybu: Za žiakmi prišiel Attila! Čo im odkázal zápasník?

Inšpiroval ich! Známy zápasník Attila Végh (37) vyvolal pod Soroškou ošiaľ. Do Jablonova nad Turňou (okr. Rožňava) prišiel, aby žiakov motivoval k pohybu. Podľa riaditeľky školy a učiteľov počas pandémie totiž zleniveli a nechce sa im veľmi cvičiť. Aj preto im vybudovali novú posilňovňu, ktorá ich má opäť rozhýbať.

Slávnostné otvorenie novučičkej telocvične spestril zaujímavý program. Žiakov však najviac prekvapil Attila Végh, ktorého vedenie školy pozvalo aj preto, aby inšpiroval deti, ktorým sa podľa vedenia školy veľmi nechce hýbať.

„Keď som bol mladý a chodil na telesnú výchovu, bol to iný svet. Deti sa hýbali pri rôznych športoch. Hrávali futbal a hádzanú, basketbal, ale aj sa venovali bojovým športom. Len tak sa naučíte disciplíne i pokore. Len tak možno vedieť vyhrávať a aj prehrávať, pričom to prináša emócie. Práve teraz sa kvôli pandémii a tomu, že žiaci boli dlho doma, treba venovať aktivitám, aby neboli prilepení len k televízorom a počítačom. Mojou úlohou je všetkých správne motivovať, aby cez môj životný príbeh a spoločný tréning jablonovské deti nabrali chuť na športovanie,“ prezradil zápasník.

Deťom sa nechce

Riaditeľka školy Timea Hajdu potvrdila, že Attilu dostali do školy vďaka tomu, že im pribudla nová posilňovňa a chceli žiakov motivovať, aby si našli záľubu v telocviku. Dve učiteľky telesnej výchovy - Tünde Szekereš a Zuzana Rajcziová len smutne konštatovali, že mnohým deťom sa nechce športovať a často nevládzu. To by mali nové priestory zmeniť. „Zišla by sa aj tretia hodina telesnej výchovy do týždňa, ale bez osvety a zdravého životného štýlu k zlepšeniu nedôjde,“ dodali obe učiteľky.