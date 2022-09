Rekonštrukcia Michalskej veže napreduje: Medeného archanjela obliekli do zlata! To budete pozerať

Vracia sa! Rekonštrukcia Michalskej veže v Starom Meste sa začala pred rokom v júli. Turistov aj domácich zaujímalo, ako sa renovátori popasovali s opravou sochy archanjela Michala z 18. storočia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Z vrcholu strechy ho totiž demontovali v žalostnom stave. Medená dominanta veže zoxidovala dozelena, no vďaka špičkovej práci odborníkov sa k oblakom bude opäť týčiť v krásnej trblietavej zlatej farbe.

Značne poškodená dvojmetrová medená plastika archanjela Michala bojujúceho s drakom sa dostala do rúk skúseného akademického sochára Stanislava Koželu, ktorý jej venoval prvotriednu starostlivosť. Uplynul rok a socha je takmer dokončená a pripravená vrátiť sa na svoje pôvodné miesto na Michalskej veži. Minulý týždeň sa začala posledná fáza opráv.

Sochu archanjela Michala poznáme ako medenú, skorodovanú do zelenej farby, no počas odborného výskumu, ktorý realizoval historik architektúry Patrik Baxa, sa ukázalo, že pôvodne mala byť pozlátená. „Preto sa rozhodlo o jej pozlátení. Múzeum mesta Bratislavy pripravilo pre návštevníkov a návštevníčky výnimočnú možnosť prihliadnuť na prácu reštaurátorov na nádvorí Apponyiho paláca v Bratislave až do 26. septembra 2022,“ informovala hovorkyňa múzea Katarína Selecká.