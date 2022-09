„Super zážitok! “pochvaľovala si jubilejný a v počte účastníčok aj rekordný 10. ročník dm ženského behu v Bratislave členka MOV Danka Barteková

„Dm ženský beh patrí medzi moje najobľúbenejšie podujatia najmä pre svoju výbornú a jedinečnú atmosféru. Bežala som štvrtý rok za sebou a z roka na rok je atmosféra – medzi bežkyňami i popri trati – lepšia. Popularita dm ženského behu úžasne rastie,“ skonštatovala víťazka súťaže na 4-kilometrovej trati na dm ženskom behu Lucia Pelikánová.

Sobotné predpoludnie v Bratislave bolo vskutku nabité pozitívnymi emóciami a dobrou náladou, o ktorú sa pre tri tisícky dievčat a dám postarali organizátori najpôvabnejšieho slovenského bežeckého podujatia, jubilejného 10. ročníka dm ženského behu. Skvelou atmosférou sa nechal uniesť aj „dvorný“ fotograf podujatia Robo Pažitný, ktorý nacvakal vyše 9000 obrázkov. „Tromfol som všetky svoje doterajšie rekordy v počte fotografií z jedného podujatia,“ priznal.

Napriek chladnému a veternému počasiu si bežkyne svoj športový sviatok neskutočne užívali. Hecovali sa na štarte, povzbudzovali sa vzájomne na trati, gratulovali jedna druhej k zvládnutiu štvor či desaťkilometrovej trate.

Obrovské ovácie si vyslúžila Katarína Lamošová, ktorá napriek tomu, že bojuje so zákernou chorobou, zvládla v sprievode Moniky Gore 4-kilometrovú trať s pomocou tzv. „chodítka“ za 50 minút. „Katka nám so slzami v očiach ďakovala, že sme jej umožnili absolvovať celú trať s chodítkom a nad časový limit,“ prezradila Bronislava Chrappa z organizačného tímu 10. ročníka dm ženského behu. Za svoj úžasný výkon získala balíčky od Ligy proti rakovine i dlhoročného hlavného partnera pretekov dm drogerie markt.

Podobných príbehov žien by sa však medzi štartujúcimi našli zrejme stovky. Súboj s ťažkou chorobou vyhrala napríklad aj jedna z 10 ambasádoriek jubilejného ročníka a víťazka dlhšej trate na premiérovom v roku 2012 Dana Janečková, ktorá sa po uzdravení sa vrátila k behaniu a v sobotu skončila na 4 km tretia v kategórii 40 až 49-ročných. „Podujatie sa mi veľmi páčilo a už sa teším na návrat o rok – už však v kategórii 50 až 59-ročných. Nebudem sa musieť naháňať s mladými gazelami,“ podotkla Danka s úsmevom.

Na dm ženskom behu sa páčilo i ďalším ambasádorkám, skvelým športovkyniam. „Som rada, že som mohla byť súčasťou dm ženského behu, bol to pre mňa super zážitok,“ vravela nadšená členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a úspešná strelkyňa Danka Barteková, ktorá absolvovala 4 km (za 25:55 min) v spoločnosti ďalších slovenských olympioničiek, kajakárky Martiny Gogolovej (Kohlovej) a hokejistky Zuzany Tomčíkovej.

Spolu s ďalšou ambasádorkou, 3-násobnou biatlonovou olympijskou víťazkou Anastasiou Kuzminovou bežali ešte rýchlejšie ako Barteková a spol. (za 20:46) ďalšie naše skvelé športovkyne/olympioničky, šprintérka Iveta Putalová a lukostrelkyňa Alexandra Longová.

Z Banskej Bystrice dorazili do Bratislavy olympioničky, chodkyňa Mária Gáliková i kladivárka Martina Hrašnová, ktorá štartovala v súťaži nordic walking, štartovala aj bývalá skvelá bežkyňa na lyžiach Alžbeta Havrančíková.

„Urobili ste obrovskú robotu. Veľmi sa mi páčilo a o rok rada prídem znova,“ pochválila organizátorov z Bratislava Marathon Team-u Nasťa Kuzminová, ktorá si zabehla aj 10 km. Celkovo skončila sedemnásta časom 42:27 min.

„Som veľmi vďačná organizátorom, že sme sa my, olympioničky, mohli postaviť ako jeden tím na štart behu na 4 km s ostatnými dámami a dievčatami. Bol to pre nás neskutočný zážitok. Takéto emócie by som dopriala zažiť každej žene bez ohľadu na to, či športuje alebo nie. Toľko šťastných a spokojných žien na jednom mieste som už dávno nevidela,“ nadchýnala sa Nasťa. „Môj štart na 10 km som už brala skôr ako výzvu. Chcela som si overiť svoje schopnosti, a či som nezabudla súťažiť a prekonávať sa. Dosiahla som solídny výkon, udržala som rovnomerné tempo bez väčších výkyvov. Celé toto podujatie som si neskutočne vychutnávala.“

Tri tisícky žien a dievčat, ktoré našli odvahu a vydali sa v ústrety 4 alebo 10 km, zažilo nádych sveta veľkého športu aj v cieli, kde im účastnícke medaily odovzdávali špičkové atlétky Viktória Forster s Emmou Zapletalovou, bývalá skvelá výškarka a šéfka slovenskej atletiky Mária Mračnová a akrobatická lyžiarka Zuzka Bernardová (Stromková).

Peter Pukalovič, riaditeľ pretekov: „Bola to úžasná sobota, ťažko slovami opísať emócie, ktoré sme dnes videli. Ešte nikdy v histórii sa na Slovensku nezapojilo do bežeckého podujatia toľko žien. Som nadšený a pre celý náš tím je to parádna odmena za vynaložené úsilie. Vyzbieralo sa spolu 7168 eur na výstavbu ďalšej dm šport zóny v Bratislave, ktorá bude opäť slúžiť všetkým športuchtivým Bratislavčanom.“

Jubilejný 10. ročník dm ženského behu priniesol nielen rekordný počet bežkýň – prihlásených bolo celkovo 3584, štartové číslo si prevzalo 3335 z nich, na štart sa nakoniec postavilo 2985(4 km: 2050 /410 sa zapojilo aj do súťaže dvojíc – mama s dcérou/, 10 km: 853, nordic walking: 82), ale aj rekordný čas na 10-kilometrovej trati. Postarala sa oň ďalšia z ambasádoriek, dvojnásobná olympionička v maratóne Katka Pejpková (Berešová). Na slávnostnom otvorení prezradila, že do konca jesennej bežeckej sezóny by sa chcela na 10 km dostať k méte 35 minút. Takmer sa jej to podarilo už v Bratislave – vyhrala časom 35:07 min. „Preteky som zvládla zhruba tak, ako sme si s trénerom Gabrielom Valiskom predstavovali – chcela som bežať čo najbližšie k 35 minútam. Som maximálne spokojná,“ priznala Katka Pejpková a tiež pochválila organizátorov za profesionálne pripravené podujatie.

Na 4 km jasne dominovala spomenutá Lucia Pelikánová (Kovalančíková). Kratšiu trať na dm ženskom behu vyhrala už štvrtý raz za sebou, tentoraz časom 14:40 min. „Hoci po štvrtkovom finále atletickej ligy som ešte cítila únavu, bežalo sa mi dobre a preteky som si užívala,“ vravela spokojná bežkyňa banskobystrickej Dukly.

Štvorkilometrovú trať si zabehla i zakladateľka Rakúskeho ženského behu (uskutoční sa už 35. ročník) a takisto ambasádorka jubilejného dm ženského behu Ilse Dippmannová. Skonštatovala, že atmosférou sa bratislavský beh vyrovnal viedenskému a dodala, že je na najlepšej ceste stať sa takým populárnym podujatím, ako je Österreichische Frauenlauf, jeden z najväčších ženských behov na svete.

„Veľmi sa tešíme, že sme mohli zorganizovať jubilejný desiaty ročník dm ženského behu. Tak ako sme minulý rok hlásali, veríme, že bol pre všetky bežkyne, ale i rodinných príslušníkov a všetkých povzbudzujúcich, nezabudnuteľný a atraktívny. Vážime si, že nám ženy a dievčatá zachovali svoju priazeň a limit 4000 prihlásených bežkýň sa nám takmer podarilo naplniť. Pravá a nefalšovaná atmosféra plná vyplavených endorfínov sa tak niesla nielen koridorom v štartovej zóne, ale aj v dm zóne, kde sa bežkyne a ich sprievod zapájali do našich aktivít. Budeme veľmi radi, ak sa aj v budúcom roku stretneme v takomto hojnom počte,“ skonštatovala Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.

FAKTY Z DM ŽENSKÉHO BEHU 2022

4 km: 1. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 14:40, 2. Eliška Klepková 15:28, 3. Zuzana Polohová (obe Slávia STU Bratislava) 15:40, 4. Simona Kurucová (ŠKP Bratislava) 16:05, 5. Katarína Sivoková (RomiRun) 16:19, 6. Dagmar Vargová (AK Bojničky) 16:32,... 73. Anastasia Kuzminová 20:46, 642. Danka Barteková 25:55.

4 km (mama s dcérou): 1. Zuzana Durcová/Anna Durcová 35:41, Simona Mikulová/Helena Karabčíková 37:39, 3. Jana Seidlová/Simona Seidlová 37:40.

10 km: 1. Katarína Pejpková (TJ Obal servis Košice) 35:07, 2. Zuzana Gejdošová (ŠKP Bratislava) 37:21, 3. Ivana Líšková (ŠKP Bratislava/VEREDA Sport) 38:09, 4. Petra Pukalovičová (SheRuns) 38:44, 5. Lenka Tavačová 39:20, 6. Zuzana Adamčíková 39:22,... 17. Anastasia Kuzminová 42:27.

HISTÓRIA dm ŽENSKÉHO BEHU (2012 – 2022)

2012 (1. ročník) – 620 účastníčok

9 km (265 štartujúcich): 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky) 36:11

4 km (355 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (AC Nové Zámky) 13:56

2013 (2. ročník) – 880 účastníčok

9 km (386 štartujúcich): 1. Ľubomíra Maníková (AK Spartak Dubnica) 33:35

4 km (494 štartujúcich): 1. Krstína Hegedüsová (AC Nové Zámky) 14:28

2014 (3. ročník) – 924 účastníčok

10 km (381 štartujúcich): 1. Katarína Pokorná (Sláva STU Bratislava) 38:29

4 km (543 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (BMSC Bratislava) 15:18

2015 (4. ročník) – 1094 účastníčok

10 km (435 štartujúcich): 1. Katarína Pokorná (Sláva STU Bratislava) 37:28

4 km (659 štartujúcich): 1. Jana Škanderová (Bratislava) 16:47

2016 (5. ročník) – 1156 účastníčok

10 km (355 štartujúcich): 1. Jana Úradníková (TJ Družba Piešťany) 41:26

4 km (801 štartujúcich)1. Ľuboslava Dobócziová (BK HNTN Bratislava) 16:01

2017 (6. ročník) – 1669 účastníčok

10 km (587 štartujúcich): 1. Nikola Čorbová (behame.sk) 37:01

4 km (1082 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (BMSC Bratislava) 14:15

2018 (7. ročník) – 2393 účastníčok

10 km (758 štartujúcich): 1. Barbara Chrenková (Jogging klub Dubnica) 38:59

4 km (1635 štartujúcich): 1. Lucia Kovalančíková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 14:34, 4 km/mama s dcérou (116 dvojíc): 1. Simona a Jana Seidlové (Partizánske) 34:13

2019 (8. ročník) – 2786 účastníčok

10 km (876 štartujúcich) 1. Romana Komarňanská (BMSC Bratislava) 37:47

4 km (1910 štartujúcich: 1. Lucia Kovalančíková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 14:11, 4 km/mama s dcérou (151 dvojíc): 1. Dana a Lucia Janečkové (AC Nové Zámky) 29:47

2020

Pre koronavírusovú pandémiu sa podujatie neuskutočnilo.

2021 (9. ročník) – 2145 účastníčok

10 km (693 štartujúcich): 1. Katarína Došek (AKM Tlmače) 36:36

4 km (1452 štartujúcich): 1. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 14:12,

4 km/mama s dcérou (143 dvojíc): 1. Tatiana Rajníková/Lenka Kotianová (Žilina) 34:10

2022 (10. ročník) – 2985 účastníčok

10 km (853 štartujúcich): 1. Katarína Pejpková (TJ Obal servis Košice) 35:07

4 km ( 2050 štartujúcich): 1. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 14:40,

4 km/mama s dcérou ( 205 dvojíc): 1. Zuzana a Anna Durcové (BMSC Bratislava) 35:41