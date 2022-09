Motocyklistka jazdila v čase zákazu, po nehode ju odvážali vrtuľníkom: Prekvapivý nález polície

Ťažkými zraneniami 24-ročnej motocyklistky skončila víkendová dopravná nehoda v Považskej Bystrici. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, mladá vodička havarovala v čase zákazu činnosti riadiť motorové vozidlá.

Žena si sadla na terénny motocykel bez evidenčných čísel spoločne s 35-ročným spolujazdcom napriek tomu, že až do marca 2024 má súdom uložený zákaz riadiť motorové vozidlá za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. „V križovatke pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa plne vedeniu vozidla a nesledovania situácie v cestnej premávke pri odbočovaní vpravo s motocyklom narazila do vyvýšeného betónového obrubníka ostrovčeka, následne prešla priečne cez komunikáciu, narazila do ďalšieho vyvýšeného betónového obrubníka ostrovčeka a po náraze s motocyklom spadla," priblížila priebeh nehody polícia.

Vážne zranenú motocyklistku odviezla letecká záchranná služba do žilinskej nemocnice, jej spolujazdec sa zranil ľahko. Pri resuscitácii v jej ľavej rukavici našli igelitový sáčok s obsahom neznámej kryštalickej látky, ktorá bude podrobená expertíznemu skúmaniu. U vodičky bol nariadený odber krvi na zistenie, či pred jazdou nebola ovplyvnenia návykovou látkou.

„V predmetnej veci je začaté trestné stíhanie vo veci prečinov ublíženia na zdraví a marenia výkonu úradného rozhodnutia. Taktiež bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi," dodala polícia s tým, že príčina, miera zavinenia a okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.