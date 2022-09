Podľa ministra Hirmana zásoby plynu cez zimu nepostačia: Takto to bude s cenami energií

Dostatočné zásoby zemného plynu v plynových zásobníkoch nebudú postačovať na bezproblémové dodávky plynu na Slovensku počas zimnej vykurovacej sezóny. Myslí si to minister hospodárstva Karel Hirman.

„Na to, aby sme preklenuli zimu bez problémov, musíme mať aj dostatočný prítok plynu, nielen dostatok plynu v zásobníkoch. Potrebujeme zachovať dostatočný prítok plynu do európskej siete. Pokiaľ to bude pokračovať tak ako doteraz, tak plynu bude dosť,“ povedal v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo Hirman. Minister potvrdil, že Slovensko patrí medzi európske krajiny s najviac naplnenými plynovými zásobníkmi.

Slovenské zásobníky plynu sú podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka naplnené na viac ako 80 %, je v nich vyše 30 terawatthodín plynu. Z toho 65 % je určených pre slovenský trh. Vďaka dodatočným kontraktom by taktiež malo na Slovensko do konca roka pritiecť ďalších 10 terawatthodín plynu. Do konca vykurovacej sezóny, čiže do konca marca budúceho roku, to bude ďalších 7,8 terawatthodín. Priemerná spotreba plynu na Slovensku počas vykurovacej sezóny je pritom zhruba 32 terawatthodín.

Hirman zároveň bez ďalších detailov potvrdil, že ceny elektriny v budúcom roku porastú. „Elektrina bude drahšia, ale bude na znesiteľnej úrovni, ktorú si bude môcť dovoliť každý,“ povedal v diskusnej relácii Hirman. Opatrenia v boji proti drahým energiám, o ktorých by už tento týždeň mala rokovať vláda a následne parlament, možno budú stáť podľa neho viac ako celá pandémia koronavírusu.