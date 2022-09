Ako by sa mali stravovať deti? Rodičia čítajte! Odborníci prinášajú dôležité rady

Deti potrebujú pravidelný príjem živín a energie v niekoľkých pravidelných dávkach pre dobrý rast a vývin, udržiavanie imunity a posilňovanie zdravia. Pre TASR to uviedla vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade.

"Správne energetické rozloženie stravy v rámci dňa je nasledovné: raňajky 20 percent, desiata desať percent, obed 35 percent, olovrant desať percent a večera 25 percent z celodenného príjmu energie a živín," priblížila odborníčka. Čo sa týka raňajok, desiatej a olovrantu, nie je v ich skladbe rozdiel medzi deťmi prvého a druhého stupňa.

Zdravé raňajky by podľa Hamade mali pozostávať napríklad z pečiva s maslom, plátkom syra alebo kvalitnej šunky a kúska zeleniny, prípadne pečiva s nátierkou (reďkovková, kalerábová so žeruchou, šunková pena). "Vhodnými raňajkami sú aj nesladené cereálie s mliekom alebo bielym jogurtom alebo miska šľahaného tvarohu s čerstvým ovocím či lekvárom, prípadne pečivo s ovocným jogurtom," uviedla odborníčka.

Olovrant by v zásade nemal byť príliš kalorický. "Ak deti po olovrante nečaká žiaden fyzicky náročný krúžok, detské telo by už zbytočnú energiu nestačilo využiť a uložilo by si ju do zásoby. Olovrant je preto potrebné prispôsobiť popoludňajšej aktivite školáka," poznamenala Hamade. Vhodný je napríklad kokteil z mlieka či jogurtu a ovocia, pohár kefíru so zeleninou alebo kúsok syra alebo šunky so zeleninou.

Rodičia by počas dňa nemali pri školákoch zabúdať ani na dostatok tekutín. Hamade upozorňuje rodičov, že do školy majú pripraviť deťom nápoj doma, najlepšie bez použitia cukru.