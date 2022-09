Z bývalej pýchy mesta zostali sutiny: Koniec Istropolisu sa blíži! Kedy zmizne úplne?

Ostala z neho iba ruina! Bratislavský Dom odborov Istropolis pomaly, ale isto mizne z povrchu zemského. To, čo sa momentálne nachádza na mieste niekdajšej pýchy mesta, už nepripomína slávne kultúrne miesto.

Bagre odstraňujúj posledné zvyšky stavby, na mieste ktorej chce developer postaviť nové kultúrno-spoločenské centrum.

Developer Immocap aj naďalej pokračuje v búracích prácach niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Zatiaľ čo pred pár mesiacmi ešte bol badateľný aspoň skelet slávnej stavby z čias socializmu, dnes už z nej ostali len ruiny. Miesto, kde stál, tak vyzerá skôr ako z katastrofického filmu a čoskoro zmizne aj vedľajšia budova.

„Asanačné práce napredujú v súlade s harmonogramom, v tomto období zanikajú posledné časti Domu ROH a podľa platného rozhodnutia o odstránení stavby je na september naplánovaná aj asanácia výškovej budovy,“ vysvetľuje pre Nový Čas Martin Šramko, CEO spoločnosti Immocap.

Koniec sa blíži

Vedľajšiu budovu sa podľa neho budú snažiť odstraňovať citlivo, s ohľadom na okolie. „Táto situácia by mala trvať nanajvýš do konca roku 2022, keď by mali byť stavby z povrchu odstránené,“ dodal. Developer Immocap tu následne plánuje vybudovať veľkolepý projekt Nový Istropolis.

„V spolupráci s renomovanými holandskými architektmi KCAP, Cityförster a slovenským štúdiom Pantograph pokračujeme v projekčných prácach a v prípravách na realizáciu Nového Istropolisu v predstavenom zámere. Aktuálne pracujeme na územnom rozhodnutí, ktoré by sme chceli získať v priebehu budúceho roka,“ uzavrel.