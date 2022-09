Nový prieskum odhalil, koľko Slovákov je za predčasné voľby: Jedna vec je zaujímavá

Koalícii to veľmi nevychádza. Aktuálny prieskum agentúry Ipsos pre TA 3 ukázal, že predčasné voľby by ako riešenie súčasnej situácie privítalo 61 % Slovákov. Iba 14 % pritom verí, že menšinová vláda vydrží do konca volebného obdobia 2024.

Prieskum zisťoval nálady na Slovensku po tom, čo SaS oznámila odchod z vlády a prechod do parlamentnej opozície. Menšinovej vláde OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí dávajú ľudia maximálne pár mesiacov. Väčšina, 54 %, očakáva, že to táto trojica zvládne len do konca tohto roka. Zaujímavé je, že ako riešenie vládnej krízy videla viac ako polovica opýtaných odchod Igora Matoviča a návrat SaS. Treťou najpreferovanejšou možnosťou je prezidentkou vymenovaná úradnícka vláda. Tá je možná až po tom, čo stroskotajú nádeje na to, že by vládu vytvorili aktuálne strany v parlamente. Spomedzi ponúknutých riešení koaličnej krízy sa ľuďom najmenej pozdáva vláda s podporou ĽSNS. Koalícia chce tento týždeň predstaviť riešenie situácie s drahými energiami. Poslanec Sme rodina Peter Pčolinský tvrdí, že chcú niečo ako energetické šeky. Poslanec OĽaNO Milan Vetrák hovorí, že na to pôjde balík 250 miliónov eur pre domácnosti a 150 miliónov pre dôchodcov. Predseda parlamentu Boris Kollár skonštatoval, že vláda prerokuje zastropovanie energií pre domácnosti aj veľké podniky. „Teraz neviem povedať, či to bude o 10, 20 či 50 %," povedal Kollár. Očakávaný čas vládnutia menšinovej vlády Menej ako mesiac - 11 %

Menej ako do konca roka 2022 - 43 %

Menej ako do leta 2023 - 19 %

Dovládne do riadnych volieb 2024 - 14 %

Neviem - 13 %

Riešenia koaličnej krízy Predčasné voľby - 61 %

Odchod Matoviča z vlády a návrat SaS - 52 %

Prezidentkou vymenovaná úradnícka vláda - 39 %

Menšinová vláda s podporou SaS - 37 %

Návrat SaS do vlády - 33 %