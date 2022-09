Stropovanie cien energií pre domácnosti a firmy: Kedy sa dozvieme, koľko budeme platiť?!

Vláda na najbližšom rokovaní v stredu (21.9.) prerokuje návrh zákona, ktorý by mal riešiť stropovanie cien energií pre domácnosti aj firmy na Slovensku.

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to avizoval predseda koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár. Na návrhu podľa neho už dlhšie pracoval podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina), čakalo sa však aj na nového ministra hospodárstva.

"Na vláde v stredu sa prerokuje návrh, pôjde to v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu, aby sme to vedeli čím skôr prijať," avizoval Kollár. V zákone by sa mala podľa neho riešiť tiež situácia škôl, nemocníc, úradov, samospráv, ale napríklad aj ľudí napojených na centrálne zásobovanie teplom. Zastropovať sa má tiež suma na výpočet distribučných poplatkov.

Kollár pripustil, že ceny energií na Slovensku budú od 1. januára vyššie. Vláda ale urobí všetko pre to, aby zvýšenie bolo čo najmenšie a nebolo pre ľudí likvidačné. Štát by stropovanie priamo nemalo stáť nič, keďže to bude regulácia stanovená zákonom, myslí si predseda parlamentu. V druhom kroku bude vláda podľa neho riešiť kompenzácie pre ľudí ohrozených energetickou chudobou.