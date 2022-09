Kedy dostane najstarší futbalový klub štadión?! Už mal byť dávno postavený

Naťahuje sa to už šesť rokov a výsledok je zatiaľ v nedohľadne. Prešovský futbalový štadión mal podľa pôvodných plánov už dávno stáť, ale zatiaľ sa nezačal ani budovať. Najstarší futbalový klub na Slovensku, Tatran Prešov sa tak hotuje pre svoje potreby upraviť jazdecký areál.

Na mieste, kde sa za socializmu konali veľké parkúrové preteky, dnes tiež stojí futbalové ihrisko, ale nevyhovuje požiadavkám 2. ligy. „Keď som mužstvo vlani preberal, stanovili sme si tri ciele. Prvý bol postúpiť z 3. ligy. Druhý dosiahnuť, aby sa k nám vrátila akadémia mládeže, pretože nám bez toho odchádza veľa hráčov vo veku 15 rokov. A najprioritnejší cieľ je dobudovanie infraštruktúry. Keď som prišiel do klubu, videl som, ako sa deti po tréningu prezliekajú vonku. Povedal som si, že toto je neakceptovateľné,“ povedal prezident Tatranu Prešov, bývalý rozhodca Ľuboš Micheľ.

Klub zatiaľ hráva v Ličartovciach (okr. Prešov). „Radi by sme sa presťahovali do jazdeckého areálu. Potrebujeme však dobudovať tribúny,“ podotkol. Podľa prepočtov by to malo stáť vyše pol milióna. Veria, že od februára budúceho roka by sa mal začať stavať aj štadión na Čapajevovej ulici.