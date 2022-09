Slovensko čaká deviate referendum, úspešné bolo len jedno: Ako dopadne? Toto si myslí odborník

Čaká nás prekvapenie alebo to dopadne ako vždy?

Prezidentka Zuzana Čaputová (49) oznámila, že v priebehu nasledujúcich mesiacov vypíše referendum. Pôjde tak o deviate zisťovanie názorov Slovákov v histórii. Akcia sa koná pod záštitou Smeru a opozičných strán vrátane extrémistov. Nový Čas sa pozrel na to, ako skončili predchádzajúce referendá a či má to nasledujúce šance na úspech - teda účasť aspoň 50 % Slovákov.

Do prezidentského paláca doručili hárky s 381 960 podpismi 24. augusta tohto roka. Hlava štátu nenamietala proti tomu, aby ľudia rozhodli o druhej otázke, a teda o tom, či je možné uskutočniť predčasné voľby cez referendum. Prvá otázka o tom, či má vláda podať demisiu, však smeruje na Ústavný súd. „Ak Ústavný súd skonštatuje, že otázka je v poriadku, vypíšem referendum s oboma otázkami,“ povedala Čaputová. Podľa prezidentky existuje v tomto prípade viacero pochybností, ktoré vyjadril Ústavný súd SR. „Skrátiť funkčné obdobie orgánom verejnej moci referendom bude možné iba vtedy, ak to bude predpokladať ústava, a tá to nateraz ako spôsob neuvádza,“ dodala Čaputová.

Pripomína, že aj keby sa hlasovalo o odvolaní vlády, tak by to neznamenalo predčasné voľby. Smer pôvodne chcel, aby referendum vyhlásila počas komunálnych volieb 29. októbra. To podľa nej nebolo možné stihnúť. Fico tvrdí, že prezidentka sa vyhovára. „Neurobila to úmyselne, lebo vie, že referendum by v tento deň (komunálne voľby) bolo úspešné. Neschopná vláda by musela podať demisiu a smerovali by sme k predčasným voľbám,“ povedal Fico. V histórii Slovenska bolo úspešné len referendum o vstupe do EÚ z roku 2003, keď prišlo hlasovať 52 % občanov.