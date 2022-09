Do neba odišla najstaršia výšivkárka († 98) Slovenska: Mária pre pápeža vyšívala zlatom!

Prežila toho ozaj veľa! Zakladajúca členka folklórnej skupiny Cífer, najstaršia výšivkárka na Slovensku, výborná tanečníčka a jediná žena v Cíferi (okr. Trnava), ktorá po obci chodila stále oblečená v kroji, odišla do folklórneho neba.

Mária Domoráková († 98) po sebe zanechala nezmazateľnú stopu, keď s niekoľkými kamarátkami vyšila zlatými niťami plachtu na oltár pápeža Jána Pavla II. Okrem šikovných rúk dostala do vienka aj rozprávačský dar od Boha a výbornú pamäť, ktorú ocenili miestni, keď im rozprávala pri rôznych príležitostiach príbehy z minulosti. Z obdobia, ktoré prežila, si totiž pamätala množstvo detailov, ktoré dokázala spestriť rôznymi pikoškami. To však nie je to, čím sa miestnym zapísala do pamäti najviac. Dokonca to nie je ani fakt, že bola jednou zo zakladajúcich členiek folklórnej skupiny Cífer v roku 1970.

V spoločnosti zarezonoval hlavne jej počin z roku 1990. „Pani Mária bola mimoriadne zdatná výšivkárka a všetkých o tom presvedčila v roku 1990, keď spoločne so skupinkou ďalších žien z Cífera a Čataja vyšívala zlatou niťou oltárnu plachtu, ktorá bola darom od Matice slovenskej pre pápeža Jána Pavla II. pri jeho návšteve Bratislavy 22. apríla toho roku,“ opísal jej známy Marián z Cífera najvýznačnejšiu výšivku, ktorú kedy spravila. Za toto unikátne dielo sa napokon výšivkárkam z Cífera dostalo aj osobitného ocenenia od starostu obce.

Vyrábala aj bábiky

Narodila sa v mrazivú nedeľu 23. decembra 1923, ako v poradí piate dieťa manželov Krajčovičovcov. Prežila štyroch mladších súrodencov, ktorí sa narodili po nej, no detské roky strávené s bratmi Štefanom, Jozefom, Emilom a sestričkou Annou si dosýta užila. Obe sa rady hrávali s bábikami a možnože aj preto v dospelosti inklinovala k výrobe miniatúrnych výšiviek pre malé postavičky. Tieto maličké diela dopĺňala rôznymi krásnymi kúskami určenými pre slávnostné príležitosti. Napokon, jej výtvory majú v malebnej obci s vyše 4 000 obyvateľmi pomaly v každej druhej domácnosti.