Nedbanlivosť jediného človeka spôsobila katastrofu: Garážový dom pohltili plamene, vinník je známy

Na nedbanlivosť jediného človeka doplatili stovky ľudí! Vyše pol roka po tom, čo na Drieňovej ulici ľahol popolom garážový dom, je známy vinník.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Hrozivý požiar z 5. marca tohto roka mala spôsobiť nedbanlivosť jedného z vlastníkov garáží. Muž (38) z Bratislavy si mal podľa informácií Nového Času v boxe na piatom podlaží zapojiť do elektriny predlžovací kábel, na ktorý napojil akumulátor.

Spraviť tak mal napriek tomu, že bol oboznámený s požiarnym poriadkom objektu v rámci zmluvy o nájme, ktorú uzatvoril ešte v roku 2018. Poriadok okrem iného ustanovuje povinnosť vypnúť pred odchodom povolené elektrospotrebiče zo siete, a keďže odišiel, pochybil dvakrát.

Následné udalosti vyústili do najhoršieho možného scenára. V podvečer prišlo v boxovom státí k technickej poruche, ktorá vyústila do požiaru a následného kolapsu časti garáží. Svojím konaním vystavil cudzí majetok do bezprostredného nebezpečenstva, za čo ho podľa našich informácií polícia obvinila z prečinu ohrozenia z nedbanlivosti.

Nový Čas sa snažil skontaktovať s obvineným mužom, v sídle firmy, kde je členom predstavenstva, však nikto nebol. Nezastihli sme ho ani v rodinnom dome v Prievoze, kde by mal žiť.