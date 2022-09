Manželia uskutočnili neuveriteľnú púť za pápežom: Zabralo im to 75 dní, zažili dojemné chvíle

Vydali sa na svoju životnú púť! Manželia Katarína (64) a Erich (63) Hulmanovci z Bratislavy minulú sobotu dorazili do Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby celú cestu z Dúbravky neabsolvovali iba na vlastných nohách!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako sami vravia, po celých 75 dní ich nad vodou držala ich kresťanská viera a to, že majú jeden druhého. Za splnením svojho sna zdolali neuveriteľných 1 650 kilometrov, a tak sa dvom dôchodcom podarilo niečo, na čo si netrúfnu ani tí najodvážnejší turisti.

Pred rokom navštívil Slovensko pápež František a teraz sa oni vydali za ním. Manželia Hulmanovci sa rozhodli absolvovať púť do Ríma podľa ich vlastných slov z veľmi prozaického dôvodu. Mali totiž dostatok chuti, a najmä času.

„Toto si naozaj môžu dovoliť iba ľudia, ktorí majú dostatok času. Brala som to trošku ako takú prípravu na smrť, zbaliť sa do malej tašky a všetko opustiť. Nebolo to ľahké rozhodnutie. Až po čase sme prišli na to, že človek toho potrebuje naozaj veľmi, veľmi málo. Bolo to zaujímavé vystúpenie z bežného života,“ vraví o pohnútkach vydať sa na cestu pútnička Katarína Hulmanová s tým, že všetko mali dopredu premyslené a ich dobrodružná cesta do Vatikánu sa začala v bratislavskej Dúbravke.

Cesta blatom aj počas horúčav

Na trase z Bratislavy mali pred sebou zhruba 1 650 kilometrov. Kráčali po starých pútnických cestách na trase Romea Strata a Via Francigena. „Už v minulosti sme putovali do Jeruzalema, takže Rím bol pre nás prirodzene ďalšou zastávkou. Len nedávno som sa stal dôchodcom a rozmýšľal som, čo budem robiť ďalej. Táto púť bola pre mňa príležitosťou, ako si tieto veci dať prejsť hlavou,“ doplnil svoju manželku pán Erich.