Bič na ceny energií? Nový minister Hirman prichádza s riešením: Jednoznačné slová o zastropovaní

Konečne sa začali venovať podstatným veciam. Nový minister hospodárstva Karel Hirman (53) nahradil Richarda Sulíka (54) len pred pár dňami, no už načrtol, ako bude chcieť vyriešiť základnú otázku dnešných dní.

Podľa jeho predstáv budú mať Slováci zastropované ceny elektriny aj plynu tak, aby ich dokázali zaplatiť. Pozitívom je, že v tomto prípade by sa k dostupnejším cenám dostali aj samosprávy, nemocnice či byty vykurované z teplární. Naopak, viac by však mohli platiť tí, ktorí ušetria nejakú časť energií a oplatilo by sa im Sulíkovo riešenie.

Hirman hovorí, že vzorom nám môže byť Česká republika, ktorá len pred pár dňami určila maximálne ceny za energie pre domácnosti aj verejnú správu. „V Česku prijali systémové riešenie, ktorému sa budeme takmer určite blížiť aj u nás,“ skonštatoval Hirman.

Český premiér ohlásil zmeny, na ktoré susedia tiež dlho čakali. „Zastropujeme cenu silovej elektriny vrátane DPH na šiestich korunách (0,24 €) a cenu plynu na troch korunách (0,12 €) vrátane DPH za kilowatthodinu. Toto zastropovanie platí pre domácnosti, živnostníkov, podnikateľov - pre tých, ktorí sú braní ako maloodberatelia,“ oznámil český premiér Petr Fiala.

Za rovnakú cenu budú energie nakupovať poskytovatelia verejnej služby, napríklad samosprávy, nemocnice, školy a iné inštitúcie, ktoré energie nakúpia prostredníctvom štátom určeného dodávateľa.