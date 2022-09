Zdražovanie sa nevyhlo ani jarmokom: Kolotoče a dobroty išli hore až o 30 %

Na vlne zdražovania sa vezú aj tradičné jarmoky. Presvedčili sa o tom aj návštevníci Zvolenského jarmoku, ktorí si za rôzne dobroty, výrobky remeselníkov, tekuté potešenie či jazdu na kolotočoch oproti predošlým rokom priplatia až 30 percent...

Stúpajúce ceny elektriny, pohonných látok a ďalších vstupov z našich vrecák ťahajú viac peňazí aj na jarmokoch. Ceny zdvihli predajcovia jarmočných špecialít, nápojov, výrobcovia burčiaka, domácej keramiky, ba aj predajcovia balónov pre deti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Stúpajúce ceny elektriny, pohonných látok a ďalších vstupov z našich vrecák ťahajú viac peňazí aj na jarmokoch. Ceny zdvihli predajcovia jarmočných špecialít, nápojov, výrobcovia burčiaka, domácej keramiky, ba aj predajcovia balónov pre deti. Slovenskom pred 2 týždňami preletela správa o nehode kolotoča v českom Havířove, kde sa odtrhli sedačky na reťazovom kolotoči, pričom sa zranilo takmer 20 ľudí. Aj preto organizátori presunuli túto atrakciu mimo preplneného centra, nejde však o hlavný dôvod. „Boli presunuté do lokality Hlbiny, keďže v priestore Jegorovových kasární je naplánovaná výstavba,“ informovala zvolenská samospráva.

Prevádzkovatelia kolotočov sa však, rovnako ako ostatní, ponosujú na extrémne ceny energií. „Vlastním 3 atrakcie. Ďalších 6 atrakcií vlastní môj brat. Naša réžia sa zdvihla zhruba o 200 až 250 percent. Preto sme museli zvýšiť aj ceny o 20 percent. Museli sme to urobiť, ale zas sme to nemohli prehnať a zvyšovať podľa toho, ako sa nám zdvíhajú réžie, lebo potom by sme nemali koho voziť,“ povedal prevádzkar František Johanides (58) z východného Slovenska. Dodal, že v minulosti pýtali za zábavu pre deti 2 - 2,50 €. Lenže teraz majú cenník nastavený na 3 eurá za menšie kolotoče. Na porovnanie, v roku 2019 pýtali za väčšie atrakcie 6 eur, tento rok už 7 eur.

O koľko zdraželi

Burčiak + 20 %

Burčiak biely: 1 l/5 €

Burčiak červený: 1 l/5 €

Detské balóniky + 15 - 20 %

Balóniky - podľa veľkosti: 8 -15 €

Keramika zo Seliec + 10 - 15 %

Keramika - podľa veľkosti: 6 - 25 €

Kolotoče a lunaparky + 20 %

Detské atrakcie - jazda: 2,50 €

Väčšie atrakcie - jazda: 7 €

Jarmočné maškrty a nápoje + 20 - 30 %

Pečená klobása: 100 g/3 €

Jaternica: 100 g/3 €

Pečená krkovička: 100 g/3 €

Pečené koleno: 100 g/3 €

Zemiaková placka: 1kus, 200 g/3,50 €

Horčica, kečup, chren: 20 g/0,50 €

Uhorka, baranie rohy, feferóny: 20 g/0,50 €

Chlieb: 30 g/0,50 €

Medovina: 1 dl/1,50 €

- * Ide o približné zvýšenie tovarov a služieb