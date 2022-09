Cena energií ničí aj sady: Ovocinári si nemôžu dovoliť skladovať jablká! Takto lákajú ľudí na samozber

Cena energií vzrástla natoľko, že ovocinári si nemôžu dovoliť skladovať jablká! Ak ich nevyzbierajú na samozbere, nechajú ich radšej zhniť. V Emilových Sadoch v Dvoroch nad Žitavou preto prišli s originálnym riešením. Aby nalákali ľudí, dajú im pri 20 kilogramoch ešte 5 kíl zadarmo.

Fotogaléria 2 fotiek v galérii

Jablká sa neoplatí ovocinárom tento rok skladovať. „Tento rok je úroda veľmi dobrá, jabĺk je dosť, tak ako by malo byť štandardne každý rok. Aj kvalita je veľmi dobrá. Žiaľ, náklady nám vzrástli tak, že cena by bola veľmi prehnaná, kebyže ich dáme do skladu, ako to bežne robíme do apríla,“ krúti hlavou Milan Broškovič z Emilových Sadov.

„Cena by kvôli všetkým nákladom, čo máme, teda hlavne elektriny, ktorú používame na chladenie, vzrástla neúnosne a museli by sme ich predávať za 2 až 4 eurá za kilogram, aby sme aj my mali na tom nejaký zisk. To je pre nás absolútne nepredstaviteľné a takisto aj pre spotrebiteľa. Takže snažíme sa urobiť to, že predáme všetky jablká do decembra. A skladovať budeme len naozaj nevyhnutné,“ vysvetľuje.

Zberačov je dosť

Zachrániť sa ich snažia zaujímavým nápadom. „Tento rok sme v jednom sade, kde robíme každý rok samozber, urobili akciu, že keď ľudia prídu a pozbierajú si nad 20 kilogramov, tak 5 kilogramov dostanú zadarmo. Je to hlavne z toho dôvodu, aby sa to čo najrýchlejšie vyzbieralo, aby sme prilákali ľudí, ktorí o nás napríklad nevedeli predtým a ktorí majú radi jablká a vedia si ich uskladniť,“ priznáva Broškovič.

Samozber sa začal minulý týždeň v utorok a postupne, ako budú dozrievať ďalšie odrody, bude trvať do konca októbra. Cena je momentálne 60 centov za kilogram a zberačov je tu naozaj dosť.

„Prišli sme si nazbierať jabĺčka, keďže mám malú dcérku, tak pre ňu urobím výživu, pre nás nejakú dreň a aj odložíme na zimu. Nazbierať chcem tak 20 až 30 kilogramov. Prvý rok sme na samozbere jabĺk, je tu oveľa lepšia cena ako v obchodoch, keby sme si ich museli kúpiť,“ hovorí Brigita (29) z Hurbanova.