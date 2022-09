Matovič v novom statuse prekvapuje: Čo sa stane, ak ho opozícia odvolá? Sulíkovi to opäť nedaroval

Minister financií Igor Matovič na sociálnej sieti Facebook napísal, že ak ho opozícia odvolá, strana SaS dostane ponuku sa do koalície vrátiť.

Matovič to uviedol v novom statuse. "Jeden skorumpovaný politik, ktorý 19 rokov verne kryl všetky Ficove podvody, menom Peter P. sa verejne opýtal, ako OĽANO zareaguje, ak SaS spoločne so Smerom, Hlasom, ĽSNS a Republikou odvolajú Matoviča," začal v úvode minister zostra a pokračoval, že to OĽaNO bude brať ako "dokonanie pomsty zo strany Richarda Sulíka."

Podľa Matoviča metala Sulíkom po voľbách závisť, a preto museli v OĽaNO ustúpiť a darovať mu jedno ministerstvo navyše. "V záujme verejného dobra sme ustúpili. Nepomohlo. Miesto vďaky nastali dva roky neustáleho podrážania nôh, ktoré na konci malo skôr znaky až živočíšnej nenávisti … a ktorá prerástla až do finálneho štádia priam obsesívnej chuti na Pomstu," píše minister v statuse s tým, že Sulík spraví, podľa jeho vlastných slov, pre pomstu aj nemožné.

Na záver napísal, že ak ho opozícia odvolá, zoberú to ako fakt. "Osobne budem rád, že celé Slovensko bude tou chvíľou nielen tušiť, ale aj na vlastné oči vidieť, že SaS je ochotná sa spojiť pre vlastný prospech s mafiou aj fašistami … bez ohľadu na akékoľvek dovtedy proklamované hodnoty. Po mojom odvolaní SaS dostane ponuku sa do koalície vrátiť. Bodka," zakončil status Matovič.