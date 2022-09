Takmer došlo k tragédii! Polícia obvinila vodiča snežného skútra: Pozrite, čo opitý napáchal

Vodič, ktorého snežný skúter vo februári takmer spôsobil tragédiu v lyžiarskom stredisku na Spiši, čelí obvineniu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová s tým, že 53-ročného Košičana obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

"K udalosti došlo na lyžiarskom svahu v obci Mlynky, časti Biele Vody začiatkom februára. Vodič snežného skútra vtedy nezvládol jeho riadenie, spadol z neho spolu so svojim spolujazdcom a neriadený stroj tak smeroval priamo na skupinu osôb. V nej bola aj vtedy 42-ročná žena. Hoci tá sa snažila zrážke vyhnúť, skúter narazil do turniketu a napínacích sietí, následne došlo k uvoľneniu napínacej laminátovej tyče, ktorá ju udrela do oblasti hlavy. So zraneniami bola prevezená do rožňavskej nemocnice," dodala hovorkyňa.

Poznamenala, že snežný skúter policajti bezprostredne po tejto udalosti zaistili a jeho vodiča po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia. Košičana zároveň podrobili dychovej skúške, ktorej výsledok bol v hodnote od 1,10 do 1,23 promile alkoholu v krvi.

Zo znaleckého posudku z odboru zdravotníctva a farmácie podľa Ivanovej vyplýva, že poškodená žena utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali dobu liečenia a práceneschopnosti 16 dní. "Doručené znalecké posudky, skompletizovanie všetkých podkladov a dôkazového materiálu umožnili vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi muža obviniť z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za tento skutok stanovuje trestný zákon trest odňatia slobody až na dva roky," uzavrela.