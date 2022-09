Bolestivý začiatok ministerskej kariéry Karla Hirmana: S rozbitou hlavou ho ratovali lekári

Nepríjemný úraz len dva dni po vymenovaní.

Karlovi Hirmanovi, ktorý len v utorok nahradil Richarda Sulíka (54) na poste ministra hospodárstva, museli vo štvrtok na pohotovosti zašívať rozbitú hlavu po tom, ako si ju udrel o stôl. Už zakrátko nato naplno zarezával na ministerstve, hoci bol sviatok. Spýtali sme sa samotného Hirmana, ako sa k úrazu dopracoval.

Hoci TV Markíza najskôr informovala o tom, že k úrazu došlo nadránom, podľa Hirmana to nie je pravda. Hlavu si udrel o stôl ráno medzi ôsmou a deviatou, keď sa chystal do práce. „Sklonil som sa po papier, ktorý mi spadol pod stôl, a keď som zdvíhal hlavu, buchol som sa o roh stola, a to až tak, že som musel ísť na pohotovosť,“ vysvetľuje minister.

„Zašili mi to, bol tam výborný personál, ktorému ďakujem za profesionálnu robotu. Odtiaľ som išiel rovno na ministerstvo, kde som mal už pripravený program. Akurát som trochu meškal,“ dodáva pre Nový Čas Hirman, ktorý zároveň odmieta, že by táto príhoda akokoľvek súvisela s požitím alkoholu. „Ten nebol absolútne žiaden,“ povedal nám minister, ktorý nešťastnú náhodu pripisuje skôr tomu, že je meteosenzitívny. „Bol som trochu oťapený z toho počasia. Jednoducho, hlúpa náhoda, ktorá sa stane hocikomu,“ uzatvára Hirman.