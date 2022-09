Tragický návrat motorkára († 28) domov: Martin sa nedožil prvých narodenín dcérky!

Svojich blízkych už nikdy neobjíme. Maličká, iba 11-mesačná Emka prišla v utorok o svojho milovaného tatina Martina († 28).

Mladík z Trnovca nad Váhom (okr. Šaľa) šiel domov za svojimi dvoma láskami - snúbenicou a ich dcérkou - na motorke, na ktorej jazdil podľa blízkych predpisovou rýchlosťou. Hoci dodržal všetky pravidlá, stačil okamih a stratil to najcennejšie, život. Do jeho jazdného pruhu totiž v Dlhej nad Váhom podľa polície náhle prešiel Volkswagen a čelne sa zrazil s Martinom, ktorý to už domov nemal ďaleko...

Plačú aj tvrdí chlapi. Utorková tragédia vzala rodine otca a kamarátom parťáka, ktorý by sa pre všetkých rozdal. „Martin bol úžasný človek. Jemu sa to nemalo stať. On vždy pomohol, ako len vedel. Bol to chlap, ktorý nesmierne miloval svoju rodinu a svoju milovanú Emku zbožňoval nadovšetko. Je to obrovská tragédia pre všetkých,“ opisoval utrápený Martinov kamarát. Mladíkovi vzala život búračka v katastri obce Dlhá nad Váhom.

„Osobné auto VW Passat z doposiaľ nezistených príčin prešlo do protismeru, kde došlo k zrážke s motocyklom. Jeho vodič zrážku neprežil. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania,“ napísala nitrianska polícia na sociálnu sieť. Podľa našich informácií mali sedieť vo Volkswagene tri osoby, identita vodiča však nateraz nie je známa.

Dobrý šofér

Martinova sestra Veronika a snúbenica Klaudia len ťažko veria tomu, že ich milovaný brat a partner už nežije. Mal toľko plánov a toľko toho chcel ešte stihnúť... „Miloval svoju dlhoročnú partnerku Klaudiu, ktorá mu priviedla na svet jeho milované dievčatko Emku. Tá bola pre neho všetkým. Toľko ju chcel naučiť, tak veľmi sa jej venoval. Nechcem tomu stále veriť,“ plače kamarát. Martinova sestra Veronika napísala na sociálnu sieť, že jej brat bol veľmi dobrý šofér a mal veľa najazdených kilometrov.

Podľa známych navyše nikdy na ceste neriskoval. Vedel, prečo sa chce vždy domov vrátiť. Prečo vodič Volkswagenu prešiel do protismeru, je zatiaľ v štádiu vyšetrovania. Isté je však jedno - Emka, ktorá s tatinom nestihla sfúknuť ani svoju prvú sviečku na torte, si ho bude pamätať už len z fotiek...