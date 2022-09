Milovníci vína, zbystrite: Smutné, čo sucho narobilo s úrodou! Vinohradníci neprikrášľujú pravdu

So zberom hrozna začali v uplynulých dňoch vo vinohradníckej oblasti Tokaj.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Letné horúčavy a nedostatok vlahy podľa vinohradníkov malo za následok čiastočné zníženie množstva úrody, kvalita a zdravotný stav hrozna sú však vo veľmi dobrom stave.

"Bude to jeden z takých priemerných ročníkov, hlavne čo sa týka kvality. Na kvantite budú o niečo, možno o 20 percent, nižšie hektárové úrody. Zapríčinené je to hlavne suchom, že sa vytvorilo menej šťavy a bobuľky nemajú čím narásť," zhodnotil Vladimír Szathmáry, technik viničného hospodárstva z firmy Ostrožovič.

Tento rok bol pre vinohradníkov jeden z tých náročnejších, a to pre počasie. "Boli minimálne tri týždne, kedy sme mali tropické dni, to znamená nad 30 stupňov, a zrážok napadalo celé leto do 100 mililitrov, čo je veľmi málo pri týchto vysokých teplotách. Odzrkadlilo sa to trochu aj na rastlinách tým, že vytvorili menej hmoty, máme trošku menej šťavy, avšak kvalita a zdravotný stav hrozna sú vo veľmi dobrom stave," skonštatoval. Hlboko zakorenený vinič si pritom podľa neho dokázal vytvoriť zásoby a prežiť veľmi suché a teplé dni, a zachovala sa tak úroda.