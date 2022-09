Prehovoril o tom, ako to bude vyzerať. Igor Matovič odpovedal na otázky, či sa už zamýšľal nad kandidátkou do volieb a či neuvažoval nad tým, že by už nekandidoval. Rovnako sa nevyhol otázke, či by bol ochotný pustiť stoličku predsedu OĽaNO Hegerovi a reč prišla aj na to, že za posledné mesiace mal veľa výrokov o prezidentke - že sa za ňu hanbí a podobne. Ak bude Čaputová kandidovať v nasledujúcich voľbách, bude mať jeho podporu v prezidentských voľbách?