Sulík o fiasku v parlamente: Uštipačná poznámka smerom k Matovičovi, toto má SaSka v pláne

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS nepomohli v stredu otvoriť riadnu schôdzu, pretože chceli vidieť, ako si koalícia predstavuje vládnutie. Ozrejmil to šéf SaS Richard Sulík, ktorý už sedí v parlamentnej lavici.

Pokiaľ sa nepodarí otvoriť schôdzu ani v utorok (20. 9.), SaS chce iniciovať mimoriadnu schôdzu, na ktorej by sa rokovalo o pristúpení Švédska a Fínska do NATO a o ďalších dôležitých návrhoch, napríklad o zvládaní energetickej krízy.

Sulíka prekvapilo, že nikto z koalície nechcel s nimi rokovať. Pýtal sa, či toto všetko stojí za to, aby ostal minister financií Igor Matovič (OĽANO) "prilepený na svojej stoličke". Dodal, že ak sa nepodarí dohodnúť na mimoriadnej schôdzi, SaS riadnu schôdzu napokon pomôže otvoriť, pretože nechce dlhodobo blokovať parlament.

"Chceli sme vidieť, ako si vládna koalícia predstavuje vládnutie, najmä tú časť, ktorá sa týka národnej rady, to znamená, ako chcú schvaľovať dôležité zákony, a chceli sme vidieť, či sú v stave otvoriť schôdzu," ozrejmil Sulík s tým, že najmä poslanci OĽANO by sa mali zamyslieť, že keď nie sú schopní otvoriť schôdzu, či je správne držať jedného človeka prilepeného na stoličke, ktorý je "osobne zodpovedný za väčšinu problémov, ktoré má vláda". SaS chce podľa neho podporovať riešenia pre ľudí, no Sulík si myslí, že to treba vyrokovať. Vyzval preto OĽANO a zvyšok koalície, že ak sa chcú na niečom dohodnúť, SaS je pripravená.