Igor Matovič exkluzívne pre Nový Čas: Slovensko čaká rozvrat a predčasné voľby iba v jednom prípade

Prehovoril o tom, ako to bude vyzerať. Šéf OĽaNO a minister financií Igor Matovič (49) tvrdí, že nasledujúce týždne môžu predznamenať úplný rozvrat na Slovensku.

V rozhovore pre Nový Čas vysvetľuje, ako si predstavuje menšinové vládnutie, čo plánuje koalícia robiť s drahými energiami a aj to, ako vyberali nových ministrov. Celkom otvorene však pripúšťa, že krajina môže ísť do predčasných volieb.

Dala vám prezidentka najavo, že by mala nejaký problém s novými ministrami?

Chceli sme nahradiť nominantov SaS fundovanými odborníkmi a každý, kto sa vyzná v tom danom rezorte, tak vie, že sme vytiahli top of the top. Veľmi ťažko by sa pani prezidentke spochybňovali.

Prijali noví ministri vašu ponuku hneď alebo mali nejaké otázky?

To by som asi nechal na nich, aby to vysvetlili. Rozhovory boli poctivé, hĺbkové a išlo nám o to, že sa nechceme ulakomiť na tie miesta po utekajúcich ministroch, ale chceme tam odborné nominácie do ťažkej doby.



Pri ministerstve hospodárstva ide podľa vás o samovraždu pre nového ministra. Prečo ste však do situácie s drahými energiami nezasiahli skôr, keď ste videli, že - ak by som to povedal vašimi slovami - Sulík zlyhal?

Dozvedeli sme sa, že zlyhal, až keď premiér Heger zvolal druhé stretnutie k energiám na vláde. Zrazu, keď tam prišiel Sulíkov nominant, šéf ÚRSO Juris, a zrazu sme napočítali, že Richard Sulík namiesto toho, aby ľuďom splnil, čo sľúbil, že budú mať zmrazené ceny elektriny, tak by mali platiť o 1,5 miliardy eur viac.

Vtedy sme pochopili, že odchádza s tým, že sa bojí toho, čo neodrobil. A hlavne, vláda je kolektívny orgán a musíte sa spoliehať na to, že každý si rezort vedie najlepšie, ako vie a nemáte dôvod sa starať do jeho agendy. Zaklincoval to tým, že namiesto toho, aby na tom stretnutí Rišo bol, tak znova bol na dovolenke v priebehu troch týždňov.

Podľa vašich výpočtov je 1,5 miliardy eur viac za elektrinu aj plyn?

Nie, to je pri elektrine, keby domácnosti minuli presne to isté, čo minulý rok. Preto Edo Heger zvoláva ďalšie stretnutie, aby sme riešili to, čo mal mať dávno vyriešené Sulík.



Prečo nesúhlasíte s tým, že by mali domácnosti ušetriť tých 15 % elektriny, čo by garantovalo jej lacnú cenu?

Lebo to je konina. Sú ľudia, ktorí už teraz idú na doraz. Nech mi ukáže Sulík, ako sa dá ušetriť na chladničke 15 %. Keď pri svietení už dnes šetria, tak domácnosť už nemá kde ušetriť. Tým, že si to Rišo neodrobil, tak dostane 2 milióny domácností zbytočne do stresu. Neviem si ani predstaviť, ako by si kontrolovali ľudia tú spotrebu.