Poslanci za SaS pripravujú návrh na odvolanie Matoviča: Reakcia ministra! Čo odkázal Sulíkovi?

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS pripravujú návrh na odvolanie lídra OĽANO Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Novinárom to v utorok povedala šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

"Je to jedna z možností. Takýto návrh pripravujeme," povedala Zemanová. Nechcela konkretizovať, kto by sa mohol pod návrh podpísať. Podporu chcú hľadať u bývalých koaličných poslancov, ktorí sa rozhodli odísť. Verí, že ďalší príčetní poslanci aj z koalície si uvedomia, že takýto človek nemôže byť naďalej členom vlády, ktorú chcú podporovať. Myslí si, že na to postačí pár ďalších Matovičových statusov. Zatiaľ nepovedala, kedy plánujú návrh podať.

Matovič reagoval, že drží palce šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi, aby sa ukázalo, "kto za koho kope". Podotkol, že už v parlamentných výboroch sa ukázalo "pobratanie sa mafie z Hlasosmeru, fašistov z Republiky" a ľudí z SaS. "Veľmi ma to mrzí, pretože toto kritizovali u nás," povedal a pripomenul výčitky, keď nezaradení poslanci z Republiky podporili prorodinný balíček.

Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský povedal, že poslanci Sme rodina nepridajú podpisy pod návrh na odvolanie Matoviča. Na zvolanie mimoriadnej schôdze o odvolávaní člena vlády treba získať 30 podpisov od poslancov.

Nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD sú ochotní rokovať s SaS o návrhu na odvolanie Matoviča. Najprv však chcú požiadať SaS, aby podporila zmenu Ústavy SR, ktorá by umožnila vyhlásenie predčasných volieb. "Najprv by sme s nimi radi rokovali, či podporia zmenu ústavy," povedal novinárom líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.