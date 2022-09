Parádna novinka umeleckého kováča Eperješiho: Nautilus zo šrotu vyrobil pre hudobníkov

Pomenoval ho Nautilus a zažil premiéru! Zaujímavé dielo predstavil známy umelecký kováč na košickej vizuálnej šou Imaginácie v centre mesta. Netradičná novinka Vladimíra Eperješiho (48) je z odpadu a ako správny vynález zo sci-fi románov obľúbených verneoviek pripomína vzducholoď a klasickú loď.

Skúsený remeselník toto netradičné dielo vyrábal tri roky. „Samozrejme, popritom som robil aj na iných projektoch, ale podmienkou bolo, aby sa Nautilus aj pohyboval. A to vďaka benzínovému motoru a kolesám. Prioritne je určený na prezentáciu mladých kapiel, na čo slúži nielen osvetlenie tohto špeciálneho vozidla, ale aj ozvučenie a ďalšie efekty v podobe plameňometov,“ uviedol Eperješi.

Maximálna rýchlosť tohto pekelného stroja je do 20 kilometrov, aby hudobné zoskupenia mohli predvádzať aj svoju produkciu priamo počas pochodu. „Všetko je opäť z odpadu. Najprv to mala byť len loď, ale na hornej palube je vzducholoď a prepravuje sa to pritom na kolesách... Riadi sa z ovládacieho panela priamo vo velíne, pričom v predpremiére sa v rámci videoklipu a pesničky prezentovali mladí Kandráčovci,“ dodal kováč. V hlave už nosí ďalšie prekvapenie zo zvieracej ríše, ktoré bude takisto pohyblivé...

Pojazdné pódium