Poslanci ĽSNS nepodporia žiaden koaličný návrh, chcú blokovať schôdze: Výzva Beluského

Poslanci Národnej rady (NR) SR za ĽSNS nepodporia žiaden koaličný návrh, zároveň chcú blokovať parlament počas troch mesiacov tak, aby prezidentka Zuzana Čaputová musela NR SR rozpustiť. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil poslanec Martin Beluský (ĽSNS).

Zároveň vyzval na blokovanie parlamentu aj ostatné opozičné strany. "Všetky opozičné strany musíme urobiť všetko pre to, aby sme každú schôdzu NR SR zablokovali, to znamená, sa vôbec neprezentovali," uviedol Beluský. Vyzvali tiež ostatné opozičné strany, aby nepredkladali návrhy na odvolanie členov vlády, pretože by sa lehota troch mesiacov prerušila.

ĽSNS chce, aby sa volebné obdobie NR SR čím skôr skončilo. Okrem referenda a ústavného zákona o skrátení volebného obdobia hovoril Beluský o tom, že pokiaľ sa nepodarí tri mesiace otvoriť schôdzu, prezidentka môže parlament rozpustiť. "Nebudeme žiadne návrhy koalície podporovať bez ohľadu na to, či budú dobré alebo zlé," dodal Beluský. Zdôraznil, že vláda po odchode SaS stratila legitimitu a treba dať občanom možnosť zvoliť si do parlamentu svojich zástupcov nanovo.

Prezident môže podľa Ústavy SR rozpustiť parlament, ak NR SR nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu.